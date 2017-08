انویدیا همواره از ابتدای معرفی سوئیچ نسبت به عملکرد این کنسول و سازنده‌اش یعنی نینتندو، ابراز خوشحالی کرده و به‌تازگی نیز صفات خوبی را به این شرکت نسبت داده است. همان‌طور که مطلع هستید، پردازنده‌ی Tegra نینتندو سوئیچ ساخته‌ی انویدیاست و طبیعتاً این تولید کننده‌ی سخت‌افزار از موفقیت این کنسول خشنود شده است. طی جدیدترین […]

انویدیا همواره از ابتدای معرفی سوئیچ نسبت به عملکرد این کنسول و سازنده‌اش یعنی نینتندو، ابراز خوشحالی کرده و به‌تازگی نیز صفات خوبی را به این شرکت نسبت داده است.

همان‌طور که مطلع هستید، پردازنده‌ی Tegra نینتندو سوئیچ ساخته‌ی انویدیاست و طبیعتاً این تولید کننده‌ی سخت‌افزار از موفقیت این کنسول خشنود شده است. طی جدیدترین گزارش مالی انویدیا، مدیر عامل آن یعنی Jen-Hsun Huang، راجع به نینتندو سوئیچ صحبت کرده و گفته است:

یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های نینتندو، کنسول سوئیچ بوده که اخیراً عملکرد فوق‌العاده‌‌ای داشته است.

در ادامه، وی نینتندو را به‌خاطر رویکرد متفاوتش در صنعت بازی‌سازی تحسین کرده است:

من بسیار برای نینتندو خوشحالم، زیرا ریسک‌پدیر و خلاق و نوآور است. این شرکت تحت تاثیر تفکر بقیه‌ی مردم نیست و اندیشه‌ی خاص خود را دارد. من بسیار راه اختراع سوئیچ و روش عرضه‌اش به بازار را دوست دارم.

نینتندو سوئیچ در ماه مارس امسال در سراسر جهان به‌همراه عناوینی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild و ۱-۲ Switch عرضه شد.

