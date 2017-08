همانطور که ساعاتی قبل در پردیس‌گیم مشاهده کردید، در آستانه‌ی عرضه‌ی بازی Uncharted: The Lost Legacy، کارگردان این عنوان، اقای "شاون اسکایگ" مصاحبه‌ای را با PlayStation Blog داشته است. بخش‌های مربوط به شخصیت‌های این نسخه را در بخش اول مصاحبه مشاهده کردید و در بخش دوم مصاحبه ما شاهد نکات بسیار جالبی در مورد گیم‌پلی و تاثیرگذاری روابط داستانی در مبارزات هستیم.

در این نسخه، شما شاهد عمیق‌تر شدن عناصر Uncharted به عنوان یک بازی اکشن و نزدیک شدن به عناصر عمیق یک بازی نقش‌آفرینی خواهید بود. آقای اسکایگ در این رابطه گفت:

"در این نسخه از بازی شما می‌توانید گنجینه‌ها و خانه‌هایی را پیدا کنید که اطلاعات شما از داستان و محیط را گسترده می‌کنند. این کاوش در دل جهان بازی به شما این فرصت را نیز می‌دهد که بیشتر با شخصیت‌های پیرامون خودتان آشنا شوید و آن‌ها را بهتر درک کنید.

در این نسخه از Uncharted شما عمق بیشتری را در گیم‌پلی شاهد خواهید بود. شما در روند پیشروی بازی چند گزینه دارید. یا بصورت خطی و سریع جلو روید. یا از یک نقطه به نقطه دیگر بروید و یا چند ساعت در یک نقطه باقی بمانید و جزئیات بیشتری از داستان و شخصیت‌ها را کشف کنید."

همواره یکی از ادعاهای بزرگ Naughty Dog توانایی آن‌ها در تلاقی و متصل کردن روایت داستان و گیم‌پلی بوده است و کارگردانی کات‌سین‌های عناوین این استدیو نیز در بهترین حالت قرار دارند. به گفته‌ی اقای اسکایگ این موارد در The Lost Legacy به اوج خود می‌رسد:

"یکی از چیزهایی که ما در این نسخه به آن افتخار می‌کنیم، ارائه‌ی تاثیر روابط داستانی در گیم‌پلی است. به طوری که مثلا اگر رابطه شما (کلوئی) با نیدین مثبت باشد و با هم تعامل داشته باشید، هنگام مبارزات نیز شاهد کارآمدترین حالت هستید و نیدین بیشترین همکاری را با شما دارد. اما در حالت عکس شاهد کارآمدی بسیار کمتری خواهید بود.

مثلا اگر شخصیت مکمل شما ناراحت باشد و یا اگر بخاطر کنشی از شما درهم‌شکسته شده باشد، آنگاه ممکن است که کاری کند که باعث ناراحتی و عصبانیت شما شود و یا ممکن است شما را در مبارزات تنها بگذارد. این واقعا برای ما در Naughty Dog هیجان‌انگیز است، زیرا همیشه سعی کرده‌ایم که تعامل و اتصالی محکم را بین کات‌سین‌ها، گیم‌پلی و روایت ایجاد کنیم"

اگر اینطور باشد، باید حدس زد که چنین ویژگی قطعا در The Last of Us 2 نیز وجود خواهد داشت. Uncharted: The Lost Legacy در تاریخ 31 مردادماه بصورت انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد. در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد بلندپروازی‌های The Lost Legacy را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame