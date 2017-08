تماشا کنید: تصاویری جدید و بسیار زیبا از The Evil Within 2

شرکت Bethesda امروز تصاویر جدیدی از عنوان The Evil Within 2 منتشر کرد که شخصیت‌های اصلی بازی (سباستین و کیدمن)، محیط‌ها و دشمنان را نشان می‌دهند. The Evil Within 2 با ترکیب منحصر به فردی از هیجان‌های روانی و المان‌های وحشت بقا واقعی، ایجاد تغییر و دگرگونی‌های عظیم را در سری موفق The Evil Within وعده داده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، در The Evil Within 2 بازیکنان کنترل کاراگاهی به نام سباستین کاستلانوس را به دست می‌گیرند که فرصتی را برای نجات خواهر خود پیدا کرده است. در مسیر انجام این ماموریت، بازیکنان برای بازگرداندن خواهر شخصیت اصلی وارد دنیایی از کابوس می‌شوند و ریشه‌های تاریک شهری کوچک را کشف خواهند کرد که زمانی زیبا و با شکوه بوده.

The Evil Within 2 در تاریخ 13 اکتبر 2017 (برابر با جمعه، ۲۱ مهر ۱۳۹۶) برای سه پلتفرم PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت. اگر شما از علاقه‌مندان به این بازی ترسناک هستید، توصیه می‌کنیم مقاله زیر را مطالعه نمایید:

