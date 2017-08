ابعاد تصویر The Evil Within 2 به‌ شکل استاندارد خواهد بود + اطلاعات جدید

The Evil Within 2 قرار است در 13 اکتبر (21 مهر) منتشر شود و نسبت به نسخه قبلی که در اکتبر سال 2014 عرضه شد، تغییراتی خواهد داشت.

اول از همه باید بگوییم شینجی میکامی (Resident Evil ،Dino Crisis ،Devil May Cry و Vanquish) تهیه کننده بازی است و کارگردانی آن را بر عهده ندارد. جان یوهاناز به جای او کارگردانی بازی را انجام می‌دهد و اخیرا هم مصاحبه‌ای با IGN انجام داده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، او برای شروع تایید کرد The Evil Within 2 مانند نسخه قبلی از ابعاد 2.5:1 برای تصویر استفاده نمی‌کند:

"حتی اگر در داخل استودیو از چنین چیزی خوشمان آمده بود، متوجه‌ایم که بازخوردهای خوبی در این مورد دریافت نشد. این‌بار بازی با فرمتی استاندارد اجرا می‌شود."





همان‌طور که می‌دانید، وقایع نسخه اول و همچنین The Evil Within 2 در واقعیت رخ نمی‌دهند و تمام این‌ها در دنیای ذهنی STEM اتفاق می‌افتند. در The Evil Within 2 تغییراتی را در دنیای واقعی آن مشاهده می‌کنید اما این‌بار چندان هم برای بازیکن تکان‌دهنده به‌نظر نمی‌رسند:

"تغییرات دنیای واقعی بخش مهمی از این فرانچایز است و دوباره در این بازی هم وجود دارد. با این حال، در The Evil Within 2 به اندازه نسخه اول تکان‌دهنده و تخریب کننده نیستند. حتی با وجود تخریب‌پذیری‌ها، این‌بار منطق بیشتری در زمان و چگونگی وقوع آن وجود خواهد داشت."

یوهاناز در نهایت گفت با وجود اینکه The Evil Within 2 یک عنوان جهان‌باز نیست، از نسخه اول بسیار بزرگ‌تر خواهد بود و اجازه کاوش بیشتر و به دنبال کردن هدف‌های فرعی را می‌دهد:

"The Evil Within 2 یک بازی جهان‌باز نیست اما بخش‌هایی دارد که نقشه آن بسیار بزرگ می‌شود و گزینه‌هایی را در اختیار شما می‌گذارند. از دید یک منطقه وسیع، این بزرگ‌ترین نقشه‌ای است که ما تاکنون ساخته‌ایم اما به شما اجازه می‌دهد پیش از پیشرفت داستانی به کاوش بپردازید و هر اندازه که بخواهید خود را آماده کنید. همچنان بخش‌های خطی و مناطق بدون برگشت وجود دارند اما در برخی مواقع می‌توانید به عقب برگردید و به جست‌وجوی اهداف فرعی بروید."

