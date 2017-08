تصاویر جدیدی از بازی The Evil Within 2 منتشر شد

چندی پیش تصاویر جدیدی از بازی مورد انتظار The Evil Within 2 منتشر شد. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید. همان طور که می‌دانید، بازی مورد انتظار The Evil Within 2 در جریان کنفرانس کمپانی بتسدا (Bethesda) در رویداد E3 2017 معرفی شد و توانست نظر افراد حاظر در این کنفرانس را به خود جلب […]

چندی پیش تصاویر جدیدی از بازی مورد انتظار The Evil Within 2 منتشر شد. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

همان طور که می‌دانید، بازی مورد انتظار The Evil Within 2 در جریان کنفرانس کمپانی بتسدا (Bethesda) در رویداد E3 2017 معرفی شد و توانست نظر افراد حاظر در این کنفرانس را به خود جلب کند.

طبق گفته‌های کارگردان مشهور و با تجربه بازی یعنی شینجی میکامی (Shinji Mikami)، این بار درجه ترس و البته نوع ترس اصلی بازی، تغییرات و پیشرفت‌های زیادی نسبت به نسخه اول داشته و شخصیت اصلی بازی، در طول داستان، کابوس‌ها و درگیری‌های ذهنی زیادی را تجربه خواهد کرد که بدون شک، بازیکنان را حیرت زده می‌کند.

مانند نسخه اول، در بازی The Evil Within 2، شما کنترل شخصیت کارگاه سباستین (Sebastian Castellanos) را در دست دارید که باید برای پیدا کردن دختر گمشده‌اش تلاش کند. سباستین نسبت به نسخه اول با تجربه تر و به اصطلاح کار‌کشته تر شده و نوع واکنش وی، نسبت به اتفاقات درون بازی و البته نسخه اول، تغییر کرده است. بازیکنان مثل نسخه قبلی با انواع اسلحه‌ها و تله‌ها سر و کار دارند و می‌توانند از آن ها در طول بازی استفاده کنند. همچنین شما قادر خواهید بود، روش مخفی کاری را برای به پایان رساندن مراحل بازی انتخاب کنید و در سایه‌ها، از دست دشمنان خود بگریزید.

حال پیرامون جدیدترین اخبار این بازی، به تازگی بتسدا (Bethesda) یعنی ناشر بازی، تصاویری از The Evil Within 2 منتشر کرده است که شما را با محیط اصلی بازی و دشمنان آن آشنا می‌کند. همچنین ما در یکی از تصاویر، شاهد حضور کیدمن (Kidman)، یکی از دیگر شخصیت‌های نسخه اول، هستیم.

بازی The Evil Within 2 هم اکنون به دست استودیو Tango Gameworks در حال ساخت است و در تاریخ ۱۳ اکتبر، مصادف با جمعه ۲۱ مهر، برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

در تصاویر جدید بازی The Evil Within 2 را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa