درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با موسیقی متن بازی The Punisher در خدمت شما هستیم.

بازی The Punisher عنوانی در سبک شوتر سوم شخص است که توسط استودیوی Volition (سازندگان سری Saints Row) توسعه یافت و توسط کمپانی THQ در شانزدهم ژانویه سال 2005 برای کنسول‌های PlayStation 2 و Xbox و Xbox 360 و همچنین پلتفرم PC عرضه شد. داستان بازی مخلوطی از فیلم سال 2004 و جلد چهارم (2000) و پنجم (2001) کتاب‌های کمیک این کارکتر بود و به همین خاطر، بازیکن می‌توانست با کارکترهای دیگر دنیای مارول همانند Iron Man و Nick Fury و Black Widow و Matt Murdock (خود دیگر Daredevil) و Bushwacker و The Kingpin و Bullseye یا اشارههایی به آنها مواجه شود. بازی نمرات تقریبا متوسطی دریافت کرد و با این که افکت‌های صوتی بازی و تکراری بودن گیم پلی آن مورد انتقاد قرار گرفت، ولی سیستم شکنجه، خط داستانی، خشونت زیاد و همچنین خود شخصیت Punisher از سوی عده‌ی بسیاری ستایش شد. هرچند به دلیل وجود خشونت بالا در صحنه‌های مرگ سکانس‌های بازجویی (Interrogation)، نسخه نهایی بازی در ابتدا درجه سنی AO (مخفف Adults Only) را دریافت کرد. این موضوع به اضافه‌ی مخالفت سونی و مایکروسافت با انتشار عناوین دارای این درجه بندی سنی روی کنسول‌هایشان، باعث شد تا بازی سانسور شده و افکت تصویری سیاه و سفید شدن به صحنه‌های مرگ سکانس‌های مذکور اضافه شود. موسیقی متن این بازی توسط SONIC FUEL و ارکستر رادیوی ملی اسلواکی ساخته شده است.

درباره آلبوم موسیقی: این آلبوم شامل 27 قطعه موسیقی از ساندترک رسمی بازی با کیفیت های 224 تا 320 کیلوبیت بر ثانیه و فرمت MP3 است. (حجم فایل: 132.90 مگابایت)

THE PUNISHER Original Video Game Soundtrack

آهنگسازان: SONIC FUEL - Slovak National Radio Symphony

دانلود موسیقی متن

دانلود با لینک کمکی از مدیافایر

پسورد فایل: P@rd1sGame

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

The Punisher

Not In My Castle

Frank The Tank

Resolute

Aria Of Demise

در نهایت شما همراهان عزیز ما در پردیس گیم می‌توانید سایر موسیقی‌های این طرح را از تاپیک زیر دانلود کنید و موسیقی‌های متن درخواستی خود را نیز به اشتراک بگذارید تا برای شما قرار گیرد:

موسیقی بازی ها (فصل دوم): آهنگ های درخواستی

منبع متن: pardisgame