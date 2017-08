شرکت Bethesda و استدیوی محبوب Arkane، تریلر گیم‌پلی جدید و خونینی را از عنوان Dishonored: Death of the Outsider منتشر کرده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، این تریلر "غیرممکن را انجام بده...یک خدا را به قتل برسان" نام دارد و دقیقا به مفهوم اصلی این ماجراجویی جدید یعنی کشتن Outsider اختصاص دارد.

در این عنوان ما چهره‌ی جدیدی از Karnaca را مشاهده خواهیم کرد و از مناطق فاسد و تاریک آن دیدن می‌کنیم. به بررسی فرقه‌‌های پر رمز و راز خواهیم پرداخت، به کلوب‌های مبارزه‌ی مخفیانه نفوذ خواهیم کرد و حتی یک دزدی بزرگ از بانک را سازماندهی می‌کنیم. همه و همه برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی همان کشتن یک خدا که Outsider نام دارد.

مثل همیشه بازیکنان می‌توانند، رویکرد خود را در بازی انتخاب کنند و روش پیشروی با مخفی‌کاری را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند یا بی‌رحمانه عمل کنند و خون‌های زیادی را در خیابان‌های Karnaca جاری سازند.

شما می‌توانید این تریلر فوق‌العاده را در زیر مشاهده یا دانلود نمایید:

چیزی به عرضه این عنوان نمانده است و Dishonored: Death of the Outsider در تاریخ 15 سپتامبر (24 شهریور) برای PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد.

نظر شما چیست؟ آیا از نمایش‌های این عنوان راضی هستید و تمایلی به تهیه‌ی آن در روزهای ابتداییِ عرضه دارید؟

