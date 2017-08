مجله Game Informer اطلاعات تازه‌ای را از بخش زامبی عنوان Call of Duty: WWII منتشر کرد. با توجه به اینکه جلد شماره بعدی مجله Game Informer به عنوان Call of Duty: WWII اختصاص داده شده، از همین‌رو ناشرین آن جزئیات تازه‌ای را از این عنوان منتشر کردند. آن‌ها مجموعه اطلاعاتی از بخش زامبی Call of Duty: WWII را در دسترس عموم قرار […]

مجله Game Informer اطلاعات تازه‌ای را از بخش زامبی عنوان Call of Duty: WWII منتشر کرد.

با توجه به اینکه جلد شماره بعدی مجله Game Informer به عنوان Call of Duty: WWII اختصاص داده شده، از همین‌رو ناشرین آن جزئیات تازه‌ای را از این عنوان منتشر کردند. آن‌ها مجموعه اطلاعاتی از بخش زامبی Call of Duty: WWII را در دسترس عموم قرار دادند. در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از اطلاعات انتشار یافته را مشاهده کنید:

وقایع بخش زامبی پس از اتمام جنگ‌جهانی دوم اتفاق خواهند افتاد، زمانی که نیروهای نازی در وضعیت نابسامانی قرار داشتند.

بخش زامبی‌ شامل ویژگی‌هایی با رویکرد داینامیک/ پویا است. بعنوان یک نمونه: زمانی است که بازیکنان مجبور می‌شوند تا در یک شعاع دائما حرکت و اقدام به کشتن زامبی‌ها کنند، تا با اینکار شارژ الکتریکی‌ای تولید شود که در نهایت منجر به آزاد شدن منطقه بعدی بازی شود.

این زامبی‌ها توسط مردی بنام دکتر Straub خلق شده‌اند. زامبی‌های Straub در قسمت سیستم عصبی متمرکز هستند. این زامبی‌ها توسط پیچ و مهره و سایر چیزهای دیگری که در طول بازی مشاهده خواهید نمود، تولید شده‌اند. در ستون فقرات آن‌ها منبع انرژی‌ای وجود دارد که سیستم عصبی‌‌شان را شارژ می‌کند. در واقع این زامبی‌ها مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

اکثر موارد موجود در داستان این بخش، بنابر وقایع واقعی تدارک دیده شده‌ که در طول جنگ‌جهانی دوم رخ داده‌اند.

زامبی‌ها دارای کلاس‌های مختلفی هستند. همه آن‌ها دارای تمامی اعضای بدن نیستند. کلاس Pest بدون دست هستند، و توسط قطعات یدکی مونتاژ می‌شوند. کلاس Bomber نیز از سرهم کردن قطعات مختلف تولید شده‌اند.

بخش زامبی دارای ویژگی شخصی‌سازی نیز می‌باشد. تمام قابلیت‌ها بصورت دائمی آزاد می‌شوند، مجله Game Informer این بخش را با gobblegumهای موجود در عنوان Black Ops 3 مقایسه کرده است. تفاوت آن‌ها تنها در این است که قابلیت‌ها در این بخش بصورت دائمی قابل استفاده هستند و مانند gobblegumها موقتی نیستند.

در کل چهار کلاس: Support، Control، Offense و Medic در این بخش حضور دارند.

در این بخش هم مراحل چند فازی (Wave) و هم مبارزات مبتنی‌بر مکان/ وقایع وجود دارند.

بازیکنان می‌توانند در بخش زامبی “توانایی‌های ویژه‌ای” کسب نمایند. این ویژگی‌ها توسط دکمه‌های R1 و L1 فعال می‌شوند. بعنوان نمونه: مهمات نامحدود/ بی‌نهایت.

سلاح تسلا نیز با بدست آوردن قدرت بیشتر که توسط کشتار زامبی‌ها در مناطق مخصوصی حاصل می‌شود، قابل آزاد کردن است.

باس‌های بزرگ مجدد در این سری باز می‌گردند.

یافتن ایستر اِگ‌ها در این نسخه بسیار سخت‌تر شده است.

اطلاعات بسیار جذابی از بخش زامبی در دسترس قرار گرفته‌اند، مخصوصا برای آن دسته از طرفدارانی که بی‌صبرانه منتظر تجربه این بخش هستند. عنوان Call of Duty: WWII قرار است در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۲ آبان ۱۳۹۶) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

منبع متن: gamefa