Astro از هدست جدید خود با تم Call of Duty: WWII، رونمایی کرد. در ادامه با ارائه جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهیم بود.

طی برگزاری لیگ جهانی Call of Duty در اورلاندو، Astro Gaming هدست جدید خود با نام Call of Duty Astro A10 را معرفی کرد. این هدست که با ترکیبی از رنگ‌های زیتونی و مشکی مات رنگ‌آمیزی شده است، یادآور دوران جنگ جهانی دوم و تجهیزات و لباس‌های آن دوران است. یک طرف این هدست با یک ستاره بزرگ و نوار نشانه تزئین شده است و در سمت دیگر آن نیز یک طرح هنری از یک جمجمه شکسته به چشم می‌خورد. همچنین Astro در کنار این هدست از کیت Call of Duty A40 TR که مخصوص این هدست می‌باشد، رونمایی کرد. در این کیت لوازم جانبی زیبایی که برای این هدست طراحی شده‌اند وجود دارد که می‌تواند به زیبایی و جلوه آن تا حد زیادی اضافه کند.

مدل جدید هدست Astro A10 از دستگاه‌های مک، رایانه‌های شخصی، پلی‌اسیتشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و البته دستگاه‌های اندروید و iOS پشتیبانی می‌کند. شما در پایان این خبر می‌توانید تصاویر این هدست زیبا را مشاهده کنید.

اگر شما اخبار جدید Call of Duty: WWII که به‌تازگی منتشر شدند را از دست دادید، باید اعلام کنم که Sledgehammer مدتی پیش اطلاعات جدیدی از بخش زامبی این بازی منتشر کرد که از این آدرس می‌توانید از جزئیات بیشتر آن باخبر شوید. همچنین نسخه کالکتور این بازی نیز به تازگی معرفی شده است که نشان می‌دهد این بازی نسخه‌های متعددی خواهد داشت و طرفداران این سری با توجه به سلیقه خود می‌توانند یکی از این نسخه‌ها را انتخاب و خریداری کنند.

شما می‌توانید از همین حالا این هدست جدید با تم Call of Duty: WWII را از طریق وبسایت Astro به قیمت ۶۹٫۹۹ دلار تهیه کنید.

عنوان Call of Duty: WWII در تاریخ ۳ نوامبر برابر با جمعه ۱۲ آبان سال جاری برای پلتفرم‌های پلی‌اسیتشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌شخصی منتشر خواهد شد. کسانی که این بازی را پیش‌خرید کنند می‌توانند به نخسه بتای آن دسترسی پیدا کنند و همچنین ۵۰۰ امتیاز مخصوص سری COD دریافت کنند و در Call of Duty: Infinity Warfare و یا Call of Duty: Black Ops 3 از آن‌ها استفاده کنند.

در زیر می‌توانید تصاویر این هدست بی‌نظیر را مشاهده کنید.

