یوبی‌سافت آی‌پی جدید Skull and Bones را در E3 2017 معرفی نمود و از همان موقع، بسیاری از طرفداران آن را شبیه به Assassins Creed 4: Black Flag و دریانوردی‌هایش می‌دانند، اما ظاهراً چنین نیست و اخیراً، یوبی‌سافت راجع به این موضوع شفاف‌سازی کرده است.

کارگردان Skull and Bones یعنی جاستین فارن (Justin Farren) از یوبی‌سافت سنگاپور، در مصاحبه‌ی جدیدش با گیم‌اسپات به تفاوت این آی‌پی جدید با Assassin’s Creed و به‌خصوص نسخه‌ی Black Flag پرداخته است:

Assassin’s Creed فانتزی بسیار ویژه‌ای درباره‌ی تبدیل شدن به یک اَسَسین (Assassin) و حضور داشتن در میان جمعیت و شلوغی است و ما قصد ساخت چنین عنوانی را نداریم. ما می‌خواهیم عنوانی بسازیم که قدرت کشتی‌های عظیم و حجیم را کاملاً به نمایش بگذارد. شما متوجه کشتی‌هایی خواهید شد که ما تمرکز بسیاری برای جزئیات و ریزه‌کاری‌هایشان گذاشته‌ایم، آن‌ها را شبیه‌سازی کرده‌ایم و مدل و ویژگی‌های مخصوص خودشان را ساخته‌ایم. ما قصد ارائه‌ی چنین چیزی را داریم.

به‌نظر می‌رسد که تیم سازنده‌ی Skull and Bones، قصد هدر دادن آن را ندارد و برای ایجاد هویتی مخصوص و مشخص برای این عنوان جدید، تلاش می‌کند.

علاوه بر این‌ها، جاستین فارن در بخش دیگری از مصاحبه‌ی خود گفته است که تیم سازنده‌ی Skull and Bones، قصد توسعه‌ی سیستمی برای پرداخت‌های درون برنامه‌ای و کمک به رشد و گسترش بازی را دارد؛ مانند For Honor و Rainbow Six: Siege. البته سازندگان تلاش بسیاری کرده‌اند تا بازیکنانی که از پرداخت‌های درون برنامه‌ای استفاده می‌کنند، نسبت به بازیکنان دیگر برتری نداشته باشند و در واقع، تجربه‌ها یکسان باشند. این یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اکثر عناوین آنلاین چندنفره با آن دست و پنچه نرم می‌کنند و فارن، در این خصوص گفته است:

ما می‌خواهیم از این اطمینان یابیم که اگر بازیکنان چیزی را می‌خواهند و ما آن را برایشان فراهم می‌کنیم، احساس نکنند که به‌دلیل عدم پرداخت هزینه‌ای، دسترسی‌شان محدود است. از این رو، ما قصد برگزاری رویدادهای زنده و رویدادهای فصلی را داریم که شما می‌توانید در این فصل‌ها، با بازیکنان دیگر رقابت کنید تا به رده‌ی اول برسید. این‌ها فرصتی به شما می‌دهند تا عناصر و لوازم و آیتم‌هایی برای شخصی‌سازی تجربه‌ی خود کسب نمایید.

در ادامه، فارن به این موضوع اشاره کرده است که صدها دلار برای آیتم‌های شخصی‌سازی Overwatch هزینه کرده است. بنا بر این، به خوبی از راه و روش خرید آیتم‌های درون برنامه‌ای آگاهی دارد.

Skull and Bones که فعلاً برنامه‌ای برای انتشار آن برروی نینتندو سوئیچ وجود ندارد، در پاییز ۲۰۱۸ برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa