از زمانی که عنوان The Evil Within 2 در مراسم E3 امسال رونمایی شد، برای بسیاری از طرفداران این سوال پیش‌آمد که خالق سری یعنی آقای شیجی میکامی چه نقشی در ساخت این نسخه خواهد داشت. تائید شده که مرد افسانه‌ای سبک وحشت و بقا کارگردانی این نسخه را برعهده ندارد، اما بتسدا این اطمینان را به طرفداران داده که از ظرفیت‌های خلاقانه آقای میکامی در ساخت بازی استفاده خواهد شد. وب‌سایت IGN اخیرا طی مصاحبه‌ای از آقای میکامی در مورد نقششان در ساخت عنوان The Evil Within 2 سوال کرد، و بنظر می‌رسد ایشان تا آنجایی که امکان دارد خود را از دخالت در ساخت بازی دور کرده است. وی ترجیح می‌دهد که به استعدادهای جوان میدان داده شود…

شما نفوذ و تاثیر من را در بازی خواهید دید. این یک کار تیمی است، جان یوهانا (John Johanas) در سمت کارگردان و بنده بعنوان سرپرست در این پروژه حضور داریم. من مدیریت تمام بخش‌های استودیو را برعهده دارم. در نظر دارم تا Tango Gameworks به استودیویی بدل شود که در آن استعدادهای جوان فرصتی برای درخشش داشته باشند. جان استعدادهای بی‌شماری دارد. چنین موقعیتی برای او دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. در این پروژه آقای ایشیمین (Ishimine)، نویسنده سناریوی بازی، بیشترین دخل و تصرف را در داستان اصلی دارد. تفاوت میان داستان این نسخه و نسخه اول در این است که ما تلاش کردیم تا آن را ساده‌تر و مفهوم‌تر نمائیم. در مقایسه با نسخه اول که پروتاگونیست بازی ناخواسته در داستان بازی گرفتار می‌شود، در این نسخه او با خواست خود وارد دنیایی ترسناک و متوحش می‌شود تا دختر خود را نجات دهد.

نکته جالب مصاحبه این بود که وب‌سایت IGN نظر آقای میکامی را در مورد عناوین وحشت و بقای اخیرا عرضه شده، سوال کرد. ایشان از عنوان Resident Evil 7 تمجید کردند:

من نمی‌گویم در جریان تمامی مراحل ساخت این عناوین هستم. اما به‌مانند یک طرفدار سبک وحشت و بقا، عناوین این سبک را دنبال می‌کنم. در مورد عناوین اخیر باید بگویم که، Resident Evil 7 به زیبایی ساخته شده است.

عدم توافق میکامی و کپکام؛ و حق امتیاز عنوان Resident Evil در دستان ناشر، از همان ابتدا مسبب اصلی خلق عنوان The Evil Within بود. بنابراین بنظر می‌رسد آقای میکامی واقعا از تجربه عنوان Resident Evil 7 لذت برده که آن را مورد ستایش قرار داده است.

عنوان The Evil Within 2 قرار است در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود.

منبع متن: gamefa