تاریخ برگزاری کنفرانس خبری شرکت سونی در Paris Games Week 2017 مشخص شد

شعبه اروپایی شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، در تاریخ ۳۰ اکتبر و از ساعت ۱۷ بعد از ظهر به وقت پاریس (مصادف با دوشنبه ۸ آبان ماه، از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران)، کنفرانس خبری برای نمایش جدیدترین عناوین شرکت سونی در رویداد Paris Games Week 2017، برگزار خواهد کرد. در حالی که شرکت سونی سال […]

شعبه اروپایی شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، در تاریخ ۳۰ اکتبر و از ساعت ۱۷ بعد از ظهر به وقت پاریس (مصادف با دوشنبه ۸ آبان ماه، از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران)، کنفرانس خبری برای نمایش جدیدترین عناوین شرکت سونی در رویداد Paris Games Week 2017، برگزار خواهد کرد.

در حالی که شرکت سونی سال گذشته در مراسم Paris Games Week 2016 کنفرانس خبری نداشت، این شرکت یک سال قبل از آن، کنفرانس دیگری در این مراسم برگزار کرده بود. از جمله معرفی‌های بزرگ شرکت سونی در کنفرانس خبری Paris Game Week 2015 این شرکت، می‌توان به رونمایی از Detroit: Become Human ،Matterfall ،Driveclub Bikes و Until Dawn: Rush of Blood اشاره داشت. سونی همچنین در این مراسم گیم‌پلی‌های جدید از عناوین Horizon: Zero Dawn ،Gravity Rush 2 ،Dreams و Wild به نمایش گذاشت.

منبع متن: gamefa