مراسم شرکت Sony در Paris Games Week تایید شد + زمان و تاریخ برگزاری

در سالهای اخیر شرکت Sony ترجیح داده‌ است که در کنفرانس‌های اروپایی، مخصوصا Gamescom کنفرانس و نمایشی نداشته باشد و تمام توان خود را برای نمایشگاه E3 و همینطور گردهمایی PSX در پایانِ هر سالِ میلادی، نگه دارد. نمایشگاه Gamescom هفته‌ی بعد، برگزار می‌شود و شرکت‌هایی همچون EA، Microsoft و Nintendo برنامه‌هایی برای نمایش بازیهایشان ترتیب داده‌اند و شرکت Sony دوباره، رویدادی مخصوص را برای این نمایشگاه ترتیب نداده است.

با این حال شرکت Sony، بر خلاف سال گذشته، مراسمی را در Paris Games Week و کشور فرانسه برگزار خواهد کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer، شرکت سونی اعلام کرده است که این رویداد در تاریخ 30 اکتبر (دوشنبه 8 آبان) و ساعت 19:30 به وقت تهران، در شهر پاریس‌ برگزار خواهد شد و از طریق پخش اینترنتی بصورت زنده برای سرتاسر دنیا قابل مشاهده خواهد بود.

احتمال قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که در این مراسمِ فرانسوی، شاهد تریلر دیگری از بازی جدید توسعه‌دهنده‌ی فرانسویِ عنوان Detroit: Become Human یعنی "دیوید کیج" باشیم. همینطور می‌توانیم امیدوار باشیم که بالاخره شاهد نمایشی جدید از عنوان Dreams که سالها از زمان معرفی آن می‌گذرد باشیم و شاید پس از مدت‌ها از تاریخ عرضه‌ی آن رونمایی شود. به علاوه نمایش تریلر جدیدی از عنوان Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds نیز بدلیل فاصله‌ی چند روزه‌ای که تاریخ عرضه‌ی آن با این مراسم دارد، محتمل است.

همینطور در این مراسم می‌توانیم منتظر نمایش‌های احتمالی از عناوین انحصاری و معرفی شده‌ای دیگری مانند عناوین Days Gone، God of War، The Last of Us Part II و Spider-Man و همینطور سوپرایزهای احتمالی از عناوین جدید نیز باشیم. البته لازم به ذکر است که احتمال دارد شرکت Sony، بسیاری از سوپرایزها و نمایش‌ عناوین بزرگ خود را به مراسم PSX موکول کند و دوباره در نمایش و معرفی عناوین خود با احتیاط عمل کند.

نظر شما چیست؟ دوست دارید در این مراسم شاهد معرفی و نمایش چه عنوانی باشید؟

منبع متن: pardisgame