پلی‌استیشن بلاگ اروپا، با انتشار پست جدیدی، پشتیبانی سه بازی Agents of Mayhem ،Sine Mora Ex و F1 2017 از کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو را اعلام کرده است.

Sine Mora Ex که حدود یک هفته از انتشارش برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمی سونی و مایکروسافت می‌گذرد، در سبک Shoot-em-up قرار دارد و از مبارزاتی چشمگیر با باس‌ها و داستان‌سرایی عمیقی بهره‌منده است. این بازی روی پلی‌استیشن ۴ پرو با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۳۸۴۰ و نرخ فریم ۴۰ اجرا می‌شود و ذرات فیزیکی آن مانند گلوله‌ها، انفجارات و… بهبود یافته‌اند.

اسپین‌آف فوق مهیج Saints Row یعنی Agents of Mayhem در ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) روانه‌ی بازار می‌شود و قرار است که با پلی‌استیشن ۴ پرو نیز سازگار باشد. کیفیت اجرایی این بازی برروی این کنسول، رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ و نرخ فریم ۶۰ بوده و همچنین، کیفیت عابران پیاده، خودروها، سایه‌ها و رنگ‌ها افزایش پیدا کرده است.

در آخر، طرفداران اتومبیل‌رانی نیز قادر به استفاده از کیفیت افزایش یافته‌ی F1 ۲۰۱۷ خواهند بود. این عنوان که در ۲۵ آگوست (۳ شهریور) عرضه می‌گردد، با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۳۸۴۰ و نرخ فریم ۶۰ برروی پلی‌استیشن ۴ پرو به اجرا در می‌آید و از سایه‌ها و انعکاس‌های طبیعی‌تر و ویژگی HDR بهره می‌برد.

خوشبختانه، می‌بینیم که سونی دو عنوان بسیار خوبِ F1 2017 و Agents of Mayhem را پشتیبانی کرده و در ضمن، به بازی کوچک‌تری نظیر Sine Mora Ex نیز توجه نموده است. باید منتظر ماند و دید که اهداف بعدی این شرکت برای پلی‌استیشن ۴ پرو چه خواهند بود.

منبع متن: gamefa