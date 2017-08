بازگشتی باشکوه؛ با امتیازات و نقدهای Sonic Mania همراه باشید

به نظر می‌رسد فردا بالاخره آرزوی بسیاری از طرفداران سری Sonic The Hedgehog با انتشار عنوان Sonic Mania برآورده می‌شود. این عنوان برای پلتفرم‌های PC، PS4، Xbox One و Nintendo Switch عرضه خواهد شد و حالا یک روز قبل از عرضه، منتقدان دست به کار شده‌اند تا این عنوان موردانتظار را ارزیابی و بررسی کنند.

در زیر می‌توانید، تمام امتیازات منتشر شده و چکیده‌ای از نقدهای مهم را مشاهده کنید:

Gaming Age | 100

نسخه‌ای خارق‌العاده در این سری که مطمئنا با پیشروی در آن، علاقه‌ی من به این شخصیت هر چه بیشتر زنده می‌شد.



TheSixthAxis | 100

The Jimquisition | 95

Sonic Mania بزرگداشتی هوشمندانه و درخشان از گذشته است که به عنوان یک ادامه‌ی حقیقی برای عناوین ابتدایی این سری عمل می‌کند.



Hobby Consolas | 93

GamesBeat | 93

Sonic Mania فقط یک عنوان عالی برای طرفداران قدیمی Sonic نیست بلکه به طوری کلی یک عنوان عالی است. این الهام‌گیری از گذشته، می‌تواند آینده‌ی این سری باشد.



Somos Xbox | 93

The Games Machine | 91

Vandal | 90

Generacion Xbox | 90

GameSpew | 90

GameSpot | 90

یک پلتفرمر 2 بعدیِ ممتاز. Sonic Mania از انتظارات فراتر عمل می‌کند و نه تنها می‌تواند انقلابی برای فرمول آشنای این سری باشد، بلکه بهترین نسخه‌ی Sonic باشد که تا به حال ساخته شده است.

Everyeye.it | 90

SpazioGames | 90

Metro GameCentral | 90

Attack of the Fanboy | 90

DualShockers | 90

Gameblog.fr | 90

Meristation | 90

We Got This Covered | 90

IGN | 87

Sonic Mania به راستی همان عنوان کلاسیک و نوستالژیکی است که طرفداران سالها تقاضای آنرا داشتند. با این حال به اندازه‌ای محتوای دوست‌داشتنی در آن وجود دارد که حتی افرادی که با یک کنسول Sega Genesis نیز بزرگ نشده‌اند، به آن عشق بورزند. Sonic Mania مثالی بارز برای یک سری کلاسیک است که به درستی احیا شده است.



COGconnected | 86

LaPS4 | 85

IGN Spain | 85

بازگشتی عالی به ریشه‌های سبک پلتفرمر 2 بعدی.



Playstation Universe | 85

CGMagazine | 85

Game Informer | 85

GameCrate | 85

GamePro Germany | 80

Multiplayer.it | 80

Game Revolution | 80

Playstation LifeStyle | 80

Xbox Achievements | 80

M3 | 80

USgamer | 80

God is a Geek | 80

Sonic Mania هم روان و هم سرگرم‌کننده است و به ما یادآوری می‌کند که یک عنوان Sonic باید چگونه باشد. این عنوانی ساخته شده از طرف طرفداران Sonic برای طرفداران Sonic می‌باشد.



Push Square | 80

Destructoid | 80

VideoGamer | 70

Polygon | 70

App Trigger | 70

Slant Magazine | 60

Sonic Mania در بهترین حالت باعث می‌شود مراحلی از نسخه‌های قدیمی، دوباره برایتان غیرقابل پیش‌بینی به نظر برسند.

منبع متن: pardisgame