نمرات عنوان Agents of Mayhem منتشر شد

عنوان Agents of Mayhem که از سازندگان سری Saint Row است هم‌اکنون در دسترس قرار دارد و منتقدین نیز نظرات خود را در رابطه با آن اعلام کرده‌اند.

ازی جدید استودیوی «Volition»، توسعه‌دهنده‌ی سری بازی‌های Saints Row، یعنی Agents Of Mayhem، نتوانسته آنچه که انتظار می‌رفت خودش را نشان دهد و نمرات متوسطی دریافت کرده. در بازی Agents Of Mayhem، شما کنترل یک تیم سه‌ نفره را برعهده خواهید گرفت که هر کدام از آن‌ها توانایی‌ها و مهارت‌های خاص خود را دارا می‌باشند. اگرچه همه‌ی قهرمانان موجود «خوب» نیستند. این بازی شامل مجموعه‌ای از سلاح‌های مختلف، توانایی‌های منحصر به فرد، گجت‌ها و… می‌باشد که همچنین تائید شده است که Agents Of Mayhem یک عنوان تک نفره خواهد بود.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین نمرات منتشر شده را مشاهده کنید، درصورت تغییر در نمره میانگین پست بروزرسانی می‌شود:

Game Informer: 8/10

Agents of Mayhem بازی زیبا، به‌ندرت خنده‌دار و عموما احمقانه است اما من را به خودش علاقه‌مند کرد تا ساعت‌ها به تجربه آن بپردازدم. نبردهای بازی بهم ریخته و سرگرم کننده است و شما می‌توانید در استفاده از قابلیت‌های قهرمان‌‌تان از استراتژی نیز استفاده کنید. من از بودن در دنیای بازی Agents of Mayhem لذت بردم و از هر لحظه نیز برای ایجاد انفجار استفاده می‌کردم.

God is a Geek: 8/10

با وجود آنکه بازی از همان مشکلات مشابه سری Saints Row رنج می‌برد اما شاهد آن هستیم که همچنان سریع و شگفت انگیز است.

IGN: 7.1/10

گستره عظیم سلاح‌های عجیب و غریب درکنار نبردهای جذاب و هوایی بازی را سرگرم کننده و دوست داشتنی، همچنین تغییر بین شخصیت‌ها باعث می‌شود توانایی‌ها و مهارت‌های مختلف و مکملی را تجربه کنید اما به‌دلیل داستانی ضعیف و همچنین محیط‌های تکراری و دشمنان تکراری باعث می‌شود بازی نتواند به پتانسیل قهرمانانه‌اش برسد.

Destructoid: 7/10

با وجود اشکلات فنی بازی، من همچنان زمان بسیار سرگرم کننده‌ای داشتم که با قهرمانانم در محیط بازی به گشت و گذار بپردازم.

به شخصه تا به اینجا با یک بازی ناقص و تکراری روبه‌رو بودم. پایه و اساس بازی Agents of Mayhem پتانسیل یک بازی خوب شدن را دارد اما اگر درست استفاده میشد. Agents of Mayhem، انفجارها و نبردهای زیادی دارد اما فراتر از آن بایک بازی پر از باگ و طراحی مراحل افتضاح روبه‌رو هستید.

پس از ورشکسته شدن شرکت «THQ»، «Koch Media» – شرکت مادر «Deep Silver» – قدم جلو گذاشت و استودیوی «Volition» و سری Saints Row را به ارزش ۲۲٫۳ میلیون دلار خریداری کرد. آخرین نسخه‌ی سری مذکور، Saints Row: Gat out of Hell/Re-Elected است که در سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر گردید و تابدین لحظه خبری از نسخه‌ی جدید این سری جالب نیست.

عنوان Agents of Mayhem به دو صورت دیجیتالی و فیزیکی برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌شخصی منتشر شده است. می‌توانید ویدیو نمایش بازی را در اینجا مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa