صحبت‌های مدیرعامل استودیوی گوریلا گیمز در مورد نقش موتور بازی‌سازی Decima، و برنامه‌های آتی آن‌ها… Horizon Zero Dawn ممکن است چشمگیرترین جلوه‌های بصری را در میان بازی‌های ویدئویی داشته باشد. البته، تعدادی از عناوین رایانه‌های‌شخصی نیز به‌دلیل تنظیمات بیشتری که در اختیار کاربران قرار می‌دهند، از لحاظ فنی در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند. اما عنوان Horizon Zero […]

صحبت‌های مدیرعامل استودیوی گوریلا گیمز در مورد نقش موتور بازی‌سازی Decima، و برنامه‌های آتی آن‌ها…

Horizon Zero Dawn ممکن است چشمگیرترین جلوه‌های بصری را در میان بازی‌های ویدئویی داشته باشد. البته، تعدادی از عناوین رایانه‌های‌شخصی نیز به‌دلیل تنظیمات بیشتری که در اختیار کاربران قرار می‌دهند، از لحاظ فنی در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند. اما عنوان Horizon Zero Dawn برروی سخت‌افزار کنسول پایه پلی‌استیشن ۴ نمایشی تقریبا بی‌عیب و نقص از خود ارائه نمود، و این یک موفقیت فوق العاده است. جلوه‌های بصری خارق العاده Horizon Zero Dawn نتیجه تلاش‌های استودیوی گوریلا گیمز و استفاده از موتور بازی‌‎سازی پیشرفته آن‌ها بود. گوریلا گیمز اعلام کرده که این تازه اول راه است.

براساس صحبت‌های مدیرعامل استودیوی گوریلا گیمز آقای هرمن هولست (Hermen Hulst)، موتور بازی‌سازی Decima به تمرکز اصلی آن‌ها بدل شده…

تکنولوژی همیشه یکی از نقاط قوت ما بوده است. تمام این کارها زیر سر مایکل وان‌دِر لیو (Michiel van der Leeuw) مدیر فنی استودیو و مغز متفکر تیم است. موتور Decima برروی میراث گوریلا گیمز بنا شده است. داستان به اواخر دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد، زمانی که مایکل برای اولین‌بار شروع به کد نویسی کرد. این قضیه در راس استودیو قرار داشت، اما بنظر خودم بزرگ‌ترین جهش/ پیشرفت ما هنگامی بود که تکنولوژی‌مان را به Decima تغییر دادیم. و همه این موارد برای ما زمینه‌ساز چالشی شگفت‌انگیز بود، که به سراغ ساخت عناوین جهان‌باز برویم و آماده ساخت Horizon Zero Dawn شویم. این یک چالش فوق العاده برای تیم مایکل و پیشرفتی بود که آن‌ها مسببش بودند. این چیزی است که ما بررویش سرمایه‌گذاری کردیم و برای استودیو بسیار مهم است.

بنظر می‌رسد که موتور بازی‌سازی Decima در حال تبدیل شدن به موتور اصلی شرکت سونی است؛ مانند موتور Frostbite شرکت الکترونیک‌آرتز و همچنین موتور Snowdrop شرکت یوبی‌سافت. علاوه‌بر عناوین آتی استودیوی گوریلا گیمز، در حال حاضر موتور Decima نیز در توسعه عنوان Death Stranding ساخته استودیوی Kojima Productions استفاده می‌شود، که قطعا این بازی از لحاظ بصری در سطح فوق العاده‌ای قرار خواهد گرفت.

عنوان Horizon Zero Dawn آخرین ساخته استودیوی گوریلا گیمز توسط موتور Decima است، که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (۱۰ اسفند ۹۵) بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد.

منبع متن: gamefa