نسخه نهایی و آزمایشی بازی Tree of Life: Beyond of Journey در دسترس مخاطبین قرار گرفت

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، استودیو NeoBricks از انتشار نسخه نهایی و آزمایشی بازی Tree of Life: Beyond of Journey تاقبل از عرضه رسمی خبر داد.

این بازی نقش آفرینی آنلاین که به شما اجازه می‌دهد در جزیره‌ای ناشناخته با کمک سایر دوستان اقدام به تشکیل یک گروه و سپس انجام فعالیت‌های مختلف برای حفظ بقا کنید با استقبال زیادی روبرو شده است. طبق گفته استودیو سازنده، طی دوره دسترسی زودهنگامی که در اختیار کاربران قرار گرفت 85 هزار بازیکن به انجام بازی Tree of Life: Beyond of Journey پرداختند که در نوع خود کم‌نظیر است.

به‌تازگی تریلری نیز منتشر شده که محیط زیبای بازی را به نمایش می‌کشد.

کیفیت SD | کیفیت HD

در حال حاضر تاریخ دقیقی برای انتشار بازی استراتژی Tree of Life: Beyond of Journey مشخص نشده و تنها به ماه آگوست 2017 اشاره شده است.

از نکات کلیدی بازی مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقشه وسیعی در اختیار شما قرار گرفته و می‌توانید به اکتشافات زیادی در دنیای بزرگ خود کنید

شما آزادید که پایگاه خود را به هر شکل و در هر زمانی که می‌خواهید، بسازید

3 جناح و گروه وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را تشکیل داده یا به جناح دیگری ملحق شوید

امکان ایجاد تغییرات در سلاح‌ها، ابزارها و زره‌های نظامی

امکان سوارکاری از طریق حیوانات

به‌روزرسانی‌های منظم با محتوایی جدید

منبع متن: pardisgame