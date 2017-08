با امتیازات و نقدهای عنوان انحصاری Metterfall همراه باشید

استدیوی محبوب Housemarque، امسال پس از عرضه‌ی موفق عنوان تحسین‌شده‌ی Nex Machina، عنوان جذاب دیگری نیز برای طرفداران خود آماده کرده است. عنوان Matterfall امروز بصورت انحصاری برای PS4 عرضه می‌شود و در حال حاضر سایت‌های معتبر بسیاری به بررسی و ارزیابی آن پرداخته‌اند.

در زیر می‌توانید همه‌ی امتیازات منتشر شده و چکیده‌ای از نقدهای مهم را مشاهده کنید:

CGMagazine | 90

Matterfall یک عنوان تیراندازی آرکید است که با گیم‌پلی روان، مجذوب‌کننده و رنگارنگ خود مطمئنا هم گیمرهای معمولی و هم افرادی که به دنبال رقابت هستند را راضی خواهد کرد.



God is a Geek | 90

هیچ شکی وجود ندارد که استدیوی Housemarque دوباره تعریفِ خود از هرج و مرج را پیاده‌سازی کرده است و این بار شما قرار است عاشق چیزی شوید که آنها برایتان آماده کرده‌اند.



Stevivor | 85

Vandal | 82

We Got This Covered | 80

Matterfall ممکن است بهترین محصولی که Housemarque توسعه داده است، نباشد اما این هنوز هم یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز است که گیم‌پلی عالی و کیفیت بصری خیره‌کننده‌ی خود را به رخ می‌کشد.



Multiplayer.it | 80

IGN Spain | 80

Playstation LifeStyle | 80

با اینکه بازی پایان بازی، ضعیف‌تر از شروع آن است اما عناصر دوست‌داشتنی زیادی در Matterfall وجود دارد که با مخلوط پلتفرمینگ و تیراندازی به وجود آمده‌اند.



TheSixthAxis | 80

Game Informer | 80

EGM | 80

Matterfall یک عنوان چالش‌زا و خلاقانه در سبک تیراندازی آرکید می‌باشد. با اینکه زمینه‌ی علمی-تخیلی آن کمی بی‌مزه است، آما گیم‌پلی پرهرج و مرج بازی اجازه نمی‌دهد که لحظه‌ای خسته‌کننده به وجود بیاید.



GamesBeat | 80

SpazioGames | 75

Critical Hit | 75

Destructoid | 75

Trusted Reviews | 70

IGN | 70

Matterfall موفق می‌شود که با ساختار سرعتی، اکشن و آرکیدی که مخصوص استدیوی Housemarque است، خود را سازگار کند اما این عنوان به یک معمایی شباهت دارد که نیمه‌کاره رها شده است. عملا پس از به پایان رساندن بخش کمپین کوتاه آن، به جز درجه سختی‌های بالاتر و یک لیدربورد جهانی که می‌توانید با بقیه در آن رقابت کنید، هیچ محتوایی برایتان باقی نمی‌ماند.



GameSpew | 70

Push Square | 70

GameSpot | 60

در ابتدا، خیلی حس خوبی است که دوباره با طراحی و مهندسی دقیق و تست‌شده‌ی استدیوی Housemarque مشغول شویم اما Matterfall هیچوقت نمی‌تواند بر ساختار امیدوار کننده‌ی خود استوار شود.

منبع متن: pardisgame