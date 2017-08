ندای وظیفه را بشنو… ندای قلبت را دنبال کن | ۷ شخصیت برتر سری Call of Duty

چند سالی می‌شود که با پیشرفت بازی‌های رایانه‌ای و بیشتر شدن تعداد بازیکنان این نوع بازی‌ها اسم‌هایی آن‌قدر معروف شده‌اند که حتی افرادی که اهل این‌گونه بازی‌ها نیستند هم قطعا این اسامی را بار‌ها در مدرسه، در جمع دوستان و مکان‌های مختلف شنیده‌اند. در لیست معتبری که در دست است پنج بازی پر‌فروش تمام ادوار […]

چند سالی می‌شود که با پیشرفت بازی‌های رایانه‌ای و بیشتر شدن تعداد بازیکنان این نوع بازی‌ها اسم‌هایی آن‌قدر معروف شده‌اند که حتی افرادی که اهل این‌گونه بازی‌ها نیستند هم قطعا این اسامی را بار‌ها در مدرسه، در جمع دوستان و مکان‌های مختلف شنیده‌اند. در لیست معتبری که در دست است پنج بازی پر‌فروش تمام ادوار را به ترتیب این‌گونه نوشته‌اند: Super Mario Bros، GTA V، Wii Sports، Minecraft، Tetris. اسم‌هایی که در این لیست قابل مشاهده‌اند قطعا خاطرات زیادی را برای بازیکنان تداعی می‌کنند. بازیکنانی که از کنسول سِگا گرفته تا کنسول‌های مایکروسافت و سونی با چنین عناوینی خاطره دارند. خاطراتی که بعضا به گذشته‌ای خیلی دور هم برنمی‌گردند و بعضی از این بازی‌ها هم هنوز توسط بزرگتر‌ها و طرفداران سر‌سخت به عنوان یک سرگرمی در روز‌های سخت زندگی به شمار می‌روند. یکی از پر‌طرفدار‌ترین بازی‌های این چند ساله بی‌شک فرانچایز Call of Duty است. فرانچایزی که قطعا همه اسمش را شنیده‌ایم و اگر کوچک‌ترین میانه‌ای با بازی‌های ویدئویی داشته باشیم یکی از نسخه‌های آن‌را تجربه کرده‌ایم. تجربه‌ای که حتی برای افرادی که رابطه‌ی خوبی با شوتر‌های اول شخص ندارند لذت بخش بوده است. فرانچایزی که به رغم انتقادات زیادی که از سازندگانش می‌شود هنوز هم طرفداران متعصبی دارد که هر نسخه را بار‌ها و بار‌ها تمام کرده‌اند و هنوز هم یک نسخه‌ی جدید از آن می‌خواهند. این سری پر‌طرفدار کار خود را با ویندوز شروع کرد و بعدا در اختیار کنسول‌بازان هم قرار گرفت. احتمالا همه می‌دانیم ولی محض یادآوری بد نیست اشاره‌ای به پایه و اساس نسخه‌های اول داشته باشیم. نسخه‌های اول این سری بیشتر روی جنگ جهانی دوم تمرکز داشتند ولی بعد‌ها سازنده‌گان تصمیم گرفتند روی جنگ‌های مدرن و حتی آینده کار کنند. شروع جدایی فرانچایز CoD با جنگ جهانی از نسخه‌ی Modern Warfare بود که داستان آن در سال ۲۰۱۱ اتفاق می‌افتاد. نسخه‌ای که اتفاقا یک نسخه‌ی فوق‌العاده پر‌طرفدار به شمار می‌رود. هر چند در حال حاضر CoD بعدی که WWII نام دارد و حدودا سه ماه تا انتشار آن زمان باقیست قرار است در جنگ جهانی روایت شود و شباهت زیادی به کال آف دیوتی‌های اول دارد. عنوانی که اتفاقات آن در اوایل قرن ۲۰ رخ می‌دهند. اولین نسخه از CoD سال ۲۰۰۳ برای ویندوز منتشر شد و آخرین عنوان ساخته شده‌ی این سری مربوط به سال ۲۰۱۶ و نسخه‌ی Infinite Warfare برمی‌گردد. گذشته از کال آف‌هایی که برای نسل هشت منتشر شده است تنها دو نسخه از این فرانچایز در اختیار کاربران کنسول‌های نسل شش قرار گرفته است. Call of Duty 3 که هرگز برای کاربران ویندوز منتشر نشد و به همین خاطر افراد کمی CoD 3 را بازی کرده‌اند و Call of Duty World at War که تنها برای PC و PS2 منتشر شد. به جز Infinite Warfare هم ما‌بقی نسخه‌های Call of Duty برای حداقل یکی از کنسول‌های نسل هفت منتشر شده و در مورد نسل هشت هم که نیازی به توضیح نیست! این سری که در فوریه‌ی ۲۰۱۶ بیش از ۲۵۰ میلیون کپی فروخت. برای این فرانچایز اسپین آف‌های زیادی منتشر شده است.

Call of Duty هم مثل هر بازی دیگری نماد‌هایی دارد. شخصیت‌هایی که حضورشان به ما وفاداری، خشم، عشق، دشمنی و خیانت را به ما می‌آموزد. اسامی‌ای هستند که با شنیدن آن‌ها Call of Duty اولین و شاید تنها چیزی است که ذهن ما به سمتش می‌رود. کاراکتر‌هایی که با آن‌ها معنی پیروزی را تجربه کردیم، شکست خوردیم، زمین خوردیم و باز‌هم بلند شدیم. بعضی‌هایشان برای همیشه رفتند و تنها خاطراتشان باقی مانده است. شخصیت‌هایی که برای دیدن دوباره‌شان بازی کردن نسخه‌های قبلی تنها راه ممکن است. تلخ اما واقعی! عده‌ای هم هنوز زنده‌اند تا شاید روزی حضور دوباره‌شان به بازی و طرفداران CoD جان تازه‌ای ببخشد. متنی که می‌خوانید دقیقا بدون آوردن هیچ اسمی به همان افرادی اشاره می‌کند که همین الان در ذهنتان آمده‌اند! بد‌هایی که جذاب بودند و خوب‌هایی که ای کاش بیشتر می‌ماندند! آری این جنگ است و ما هم وسط میدان جنگ! جمله‌ی معروفی که توسط سالید اسنیک گفته شده است چنین جایی معنا پیدا می‌کند. “فراموش کردن این که یک گناه چیست آسان است وقتی وسط میدان جنگ هستید.” مجبور بودیم افراد زیادی را بکشیم و از دست دادن دوستان زیادی را تحمل کنیم. چاره‌ای جز قبول واقعیت داریم؟ قطعا خیر! در ادامه می‌خواهیم از بهترین شخصیت‌هایی که سری CoD به خود دیده صحبت کنیم. با توجه به زیاد بودن شخصیت‌های به یاد ماندنی Call of Duty و محدود بودن لیست زیر قطعا اسامی زیادی از قلم خواهند افتاد و احتمال این‌که در لیست اسامی‌ای را ببینید که مغایر با سلیقه‌تان باشد شدیدا زیاد است! ضمنا متنی که می‌خوانید ممکن است حاوی اسپویل باشد پس لطفا قبل از این‌که به سراغ توضیحات درباره‌ی هر کاراکتر بروید به این نکته دقت نمایید!

۷- Simon Riley

شخصیتی که آن را بیشتر با اسم مستعارش Ghost می‌شناسیم از محبوبیت خاصی بین طرفدار CoD برخوردار است. Simon مثل خیلی از نظامی‌های دیگر کودکی غم‌انگیز و سختی را تجربه کرده است. پدر بی‌رحمش بیشتر اوقات با حیوانات خطرناک برمی‌گشت و با آن‌ها سیمون ( یا سایمون ) را دست می‌انداخت. کار تا جایی پیش می‌رود که حتی پدرش، وی را مجبور می‌کند یک مار را ببوسد و در غیر این صورت با آن مار، وی را می‌کشد. وقتی سیمون و برادر کوچک‌ترش تامی بزرگ‌تر می‌شوند همیشه تامی سعی می‌کند شب‌ها با ماسکی با طرح یک جمجمه سیمون را بترساند.

با گذشت زمان و ملحق شدن سیمون به ارتش انگلستان او تبدیل یه یک سرباز حرفه‌ای و ویژه می‌شود. موضوعی که او را به S.A.S می‌رساند. حتی بعد از ملحق شدن به SAS، بازگشت به خانه بعد از مدت‌ها دوری، دیدن وضع مادر و برادرش، سیمون را متقاعد می‌کند که بی‌درنگ خانه را ترک کرده و به زندگی نظامی‌اش برگردد. Ghost یکی از شخصیت‌هایی است که همواره وقتی کنارش بودید احساس آرامش می‌کردید. یکی از علت‌های محبوبیت زیاد Modern Warfare را می‌توان همین کاراکتر دانست. البته این رابطه متقابل است. آخرین باری که Ghost را می‌بینیم به زمانی برمی‌گردد که یک تیم را برای پیدا کردن Vladmir Makarov در مخفی‌گاهش رهبری می‌کند. در درگیری‌ای که پیش می‌آید گوست همراهانش را از دست می‌دهد و Roach نیز زخمی می‌شود. گوست، Roach را به محل فرود هلیکوپتر می‌رساند و همان‌جا با خیانت Shepherd مواجه می‌شود. ماسکی که Ghost به صورت خود می‌زد هم نقش مهمی در محبوبیت این شخصیت ایفا می‌کند. از طرفی خیانت شفرد را می‌توان یکی از بزرگترین خیانت‌های دیده شده در بازی‌های ویدئویی دانست. خیانتی که وقتی با آن موزیک جذاب در ذهن بازیکن تداعی شود، قدرت جاری کردن اشک را هم دارد. ژنرال Shepherd هر دو را به قتل رسانده و این پایان کار کاراکتر دوست‌داشتنی، Ghost است. سرباز ویژه‌ای که پس از مرگ نیز جسدش در کنار دوستش به آتش کشیده می‌شود. سیگاری که شفرد روی جسد Roach و Ghost می اندازد، این دو را برای همیشه محو می کند.

۶- Frank Woods

فرانک وودز، عمو وودز، پیر‌مرد و یا هرچه که صدایش می‌زنید، قطعا در زمره‌ی محبوب‌ترین کاراکتر‌های فرانچایز Call of Duty جای دارد. فرانک وودز در سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا‌ی فیلالفیا به دنیا آمد. فرانک وودز که در نیروی دریایی ارتش خدمت کرده است تجربه‌ی نبرد‌های زیادی را دارد. اعتبار وی که در نبرد کره به دست آمده CIA را مجاب به جذب وی می‌کند. فرانک وودز در Call of Duty Black Ops و Black Ops II حاضر است و در BO III تنها اشاره‌ای به نامش می‌شود. زنده یا مرده بودن وودز هم بستگی به تصمیمات بازیکن در Black Ops 2 دارد. در صورتی که بخواهیم وودز را مرده فرض کنیم، منندز کسی است که گلوی فرانک وودز را می‌برد. اما حتی با این تفاسیر مدارکی وجود دارند که نشان می‌دهند وودز هنوز زنده است. البته قصه‌ی دشمنی وودز و منندز طولانی‌تر از این‌هاست و بازی‌ای که این دو انجام دادند شاید برنده‌ای نداشت. قصه‌ای که در نهایت برای منندز به از دست رفتن یک چشم و خوزفینا ( خواهر کوچکش ) ختم شد و برای فرانک هم چیزی جز پشیمانی بابت قتل خوزفینا، از دست دادن بهترین دوستش و فلج شدن تا آخر عمر نداشت. وودز در سن ۵۹ سالگی توسط رائول منندز با دو گلوله‌ای که به زانویش شلیک شد برای همیشه با راه رفتن خداحافظی کرد. اخرین دیدار بازیکنان با وودز مربوط به CoD BO2 می‌شود جایی که در سال ۲۰۲۵ وودز ۹۵ ساله بود. فرانک شخصیتی قوی، سریع، باهوش و البته شدیدا آموزش دیده محسوب می‌شود و در مبارزه با دیگر کاراکتر‌های فرانچایز CoD قطعا یکی از بهترین‌هاست. کسی که معتقد است هیچکس نمی‌تواند او را بکشد.

۵- Alex Mason

الکس میسون. یک شخصیت جذاب و محبوب دیگر از سری Call of Duty! الکس در ۳ ژوئن ۱۹۳۳ در فیربنکسِ آلاسکا متولد شد. به دلیل مجاورت محل زندگی‌اش با روسیه‌ی کمونیست تهدید جنگ سرد بین آمریکا و روسیه‌ را بیش از هر آمریکایی دیگری او را نشانه گرفته بود. البته خیلی هم بد نبود! این یک موقعیت و بهانه‌ی فوق‌العاده برای یک مرد ضد کمونیسم بود. موضوعی که در نهایت او را به جمع تفنگداران دریایی ایلات متحده کشاند. سال‌های جوانی الکس با شکار خرس و گوزن به همراه پدرش که یک نظامی کهنه‌کار بود گذشت و وی را تبدیل به یک تک‌تیرانداز ماهر کرد. در سن ۲۰ سالگی الکس به جوان‌ترین برنده‌ی تاریخ Wimbledon Cup تبدیل شد، مسابقه‌ای بین تیراندازان. الکس اویل سال ۱۹۵۰ در کره‌ی جنوبی خدمت کرد. میسون یازده سال بعد وارد CIA شد.

الکس با زنی که اسمی ازش هیچ‌جا نیامده ازدواج کرد و بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ صاحب فرزندی به نام David شد. پسری خوش قد و قواره با بدنی ورزیده درست مثل پدرش! بعدا مادر دیوید و همسر الکس به دلیلی نامعلوم می‌میرد و الکس می‌ماند با تنها پسرش. پسری که همیشه پدرش را بابت بازگشت به ارتش سرزنش می‌کند و از او می‌خواهد پیشش بماند. زندگی افراد نظامی دیگر، می‌دانید که؟! الکس در نهایت توسط بهترین دوستش فرانک وودز به اشتباه کشته می‌شود تا وودز بعد از به قتل رساندن خوزفینا یک بار سنگین دیگر را هم تا آخر عمر به دوش بکشد. ماجرایی که این بار هادسون هم در آن مقصر بود. هادسون همان کسی بود که از وودز خواسته بود مردی که کیسه‌ای روی سرش کشیده‌اند را بکشد و وودز هم به حرف کسی که به او اعتماد داشت عمل کرد و نتیجه این شد. طولی نکشید که خود هادسون هم توسط منندز به قتل رسید. وودز هم این ماجرا را برای ۳۶ سال از دیوید که باید بزرگش می‌کرد مخفی کرد. بالاخره وودز در خلوت به دیوید گفت که چه کسی به سمت پدرش نشانه رفته و ماشه را کشیده و آن شخص منندز نبود! هر چند دیوید خیلی خوب و منطقی با این قضیه کنار آمد.

*اگر به جای هدشات کردن الکس میسون دو بار به پای او شلیک کنید و هادسون و نوریگا را نادیده بگیرید، الکس نمی‌میرد و نجات پیدا می‌کند.

۴- Vladimir Makarov

ولادمیر ماکاروف که به مامور اعدام زاخائف نیز شهرت دارد در جریانات Call of Duty 4: Modern Warfare، Call of Duty: Modern Warfare 2 و Call of Duty: Modern Warfare 3 حاضر بوده است. ماکاروف یک فرد بی‌رحم و در عین حال زیرک و یک استراتژیست بی‌نظیر است. ماکاروف همیشه از دشمنان خود یک قدم جلو بوده و با قوانین خود آن‌ها را بازی می‌دهد. تاکتیک‌های ماکاروف بدون تردید بی‌نظیر هستند. ژنرال شپرد می‌گوید ماکاروف برای هیچ پرچمی نمی‌جنگد. ماکاروف در بند هیچ قانونی نیست و از اعمال بدترین شکنجه‌ها هیچ ابایی ندارد. طبق اطلاعاتی که شپرد در دست دارد ولادمیر ماکاروف فارغ‌التحصیل از آکادمی نظامی Frunze به عنوان یک فرمانده در ارتش روسیه است. اول به عنوان یک تفنگدار دریایی مشغول به خدمت شده و بعدا به Spetsnaz می‌پیوندد. گفته می‌شود گروهی که تحت فرمان ماکاروف بوده‌اند در یکی از وحشیانه‌ترین پاکسازی‌های ممکن نقش داشته‌اند.

پس از این‌که سازمان ملل متحد تحقیقات خود را مبنی بر خشونت علیه انسان‌ها آغاز کرد اسم ماکاروف در بالای لیست به چشم می‌خورد. ماکاروف با اقدامات خود علیه مردم چچن قوانین حقوق بشر سازمان ملل را نقض کرده و دولت روسیه چاره‌ای جز ترک ارتش برای او باقی نگذاشت. پس از ترک ارتش ماکاروف از تمامی آموزش‌های نظامی خود برای زندگی در بین جنایتکاران و تروریست‌ها استفاده کرد و وارد عرصه‌هایی چون قاچاق انسان، بمب‌گذاری و ترور شد. ولادمیر ماکاروف با اقدامات خود توجه Imran Zakhaev را به خود جلب کرد و زاخائف به ماکاروف اجازه داد تا در جنبش ضد‌غربی‌اش، کنارش باشد. پس از این‌که پرایس در کشتن زاخائف شکست می‌خورد و زاخائف توسط ماکاروف نجات پیدا می‌کند، سال ۲۰۱۱ MacTavish به کمک نیرو‌های SAS و تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده موفق می‌شود زاخائف را به قتل برساند. حالا که زاخائف مرده، نفوذ و قدرت ماکاروف بین جنایتکاران تمام دنیا به او این اجازه را می‌دهد تا خود کنترل حزبی که قبل‌تر در اختیار زاخائف بود را بگیرد. حذبی که رسما Inner Circle نام دارد.

سرانجام وقتی ماکاروف آماده است تا پرایس را برای همیشه از بین ببرد و پرایس تا مرگ فقط یک گلوله فاصله دارد، ماکاروف توسط یوری مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد اما در عوض، این یوری است که توسط ماکاروف به قتل می‌رسد. پرایس که به خاطر از دست دادن دوستش عصبانی است طناب را دور گردن ماکاروف می‌پیچد و او را به سقف شیشه‌ای می‌کوبد تا هم تکه تکه شده و هم به دار آویخته شود. پرایس نه تنها برای همیشه از شر ماکاروف خلاص می‌شود، بلکه انتقام MacTavish و Yuri را هم می‌گیرد.

۳- Raul Menendez

Raul Menendez… مردی که در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۶۳ در نیکاراگوئه متولد شد. منندز دوران سختی را در زندگی خود تجربه کرده است. وی که در سال‌های کودکی کشورش را تحت استعمار ایالات متحده می‌دید دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشت. منندز در سن نوجوانی به همراه پدرش Jorje Luiz Menendez برای به دست آوردن پول وارد عرصه‌ی فروش مواد مخدر شدند. با گذشت زمان قدرت کارتل بیشتر از قبل شد و بالاخره آن‌قدر قوی شد که هیچ خلافکار زیرزمینی‌ای نمی‌توانست در مقابل این کارتل قد ‌علم کند. رائول از پدرش به خوبی یاد گرفته بود که چگونه در سخت‌ترین شرایط پا به فرار بگذارد و به همین خاطر هم رائول را می‌توان یک فراری حرفه‌ای دانست. قدرت گرفتن بیش از اندازه‌ی کارتل منندز برای ایالات متحده یک نگرانی محسوب می‌شود و دستور قتل پدر منندز صادر شد. بر‌خلاف خورخه لوییز که در سال ۱۹۸۲ توسط عامل CIA به قتل رسید، رائول جوان توانست از مخمصه نجات پیدا کند و زنده بماند. رائول که یک چشمش به علاوه‌ی خواهرش را هم توسط آمریکایی‌ها از دست داده بود افکار انتقام‌جویانه‌ای را در سر می‌پروراند. منندز نزدیک به سی سال را در سایه‌ها پنهان شده و گروه خود را جمع می‌کرد. گروهی که به منظور آغاز یک انقلاب دور هم به رهبری رائول منندز گرد آمده بودند. منندز برای تامین نیاز‌های مالی ارتش خصوصی‌اش از درآمدی که از طریق فروش مواد و قاچاق سلاح به دست می‌آورد استفاده می‌کرد. Call of Duty Black Ops II تنها نسخه‌ی این سری است که منندز در آن حاضر می‌شود. در نهایت مرگ و زندگی منندز هم به انتخاب‌های خود بازیکن برمی‌گردد. استاندارد‌ترین حالت اندینگ بازی کشته شدن منندز توسط David Mason است. در غیر این صورت اندینگ‌های مختلف و متنوعی دار انتظار شماست. این‌که در نهایت منندز زنده است و یا مرده به صورت کامل به انتخاب‌های هر بازیکن بازمی‌گردد.

۲- John ” Soap” MacTavish

جان مک‌تویش که نام‌های مستعار دیگری هم دارد یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های فرانچایز Modern Warfare محسوب می‌شود. این پروتاگونیست در CoD 4: Modern Warfare شخصیت اصلی قابل‌بازی است. مک‌تویش که بیشتر با اسم Soap MacTavish شهرت دارد در Call of Duty 4 Modern Warfare یک گروه‌بان و در MW‌های بعدی در کنار پرایس کاپیتان می‌شود. شخصیت‌های معروفی مثل Roach و Ghost نیز سابقه‌ی انجام عملیات تحت فرماندهی مک‌تویش را دارند. Soap MacTavish به قدری محبوب است که حتی یک DLC برای نسخه‌ی Ghosts با نام Soap Legend Pack نیز منتشر شد.

در مورد کودکی او اطلاعات زیادی جز این‌که اسکاتلندی و کاتولیک است، نیست. لهجه‌ی وی نشان‌دهنده‌ی اسکاتلندی بودنش است. البته در برخی منابع هم آمده که MacTavish در واقع رومی است و در سنین کودکی به اسکاتلند رفته است. به هر حال Soap قبل از پیوستن به SAS در گردان سوم Parachute Regiment خدمت کرده است. Soap کار خود را در SAS مدت کوتاهی قبل از دومین جنگ داخلی روسیه آغاز کرد. اولین درجه‌ی نظامی مک‌تویش گروهبانی بود. جان قبل از معرفی شدن به کاپیتان پرایس توسط یکی از اعضای S.A.S یعنی Gaz در مقر S.A.S آموزش‌های استفاده از سلاح و تکنیک‌های مختلف را دریافت می‌کند.

از مهم‌ترین کار‌هایی که John Soap MacTavish در دوران زندگی نظامی‌اش انجام داده، کشتن زاخائف و ژنرال شپرد و نجات دادن یوری است. حضور در کنار Soap همواره برای بازیکن حس خوبی دارد و می‌دانید که او پشتتان است. طبق اطلاعاتی که پرایس، مک‌تویش و یوری به دست آورده‌اند به مکانی که ماکاروف قرار است آن‌جا باشد می‌روند. پرایس با پشتیبانی یوری و مک‌تویش چند نفر را از پیش روی خود برمی‌دارد اما قبل از این‌که بتواند به ماکاروف برسد، کاماروف را می‌بیند که از او می‌خواهد وی را ببخشد و سپس منفجر می‌شود. ماکاروف در محلی که یوری و مک‌تویش هم مستقر هستند بمبی را کار گذاشته و آن‌را منفجر می‌کند. مک‌تویش، قبل از انفجار یوری را به بیرون پرتاب می‌کند اما خودش در اثر انفجار جراحتی شدید برمی‌دارد. پرایس و یوری، مک‌تویش را به یک مخفی‌گاه می‌رسانند ولی نمی‌توانند نجاتش دهند تا قهرمان سه‌گانه‌ی MW برای همیشه با این فرانچایز خداحافظی کند.

۱- John Price

اطلاعاتی که از سنین کودکی او در اختیار داریم حتی از Soap هم کمتر است. اصلا بگذارید این‌گونه بگویم که هیچ جا صحبتی از تاریخ تولد، محل تولد، پدر و مادر، خواهر یا برادر و حتی چگونگی گذران دوران کودکی‌اش نشده است. در سال ۱۹۹۶ یعنی ۱۵ سال قبل از اتفاقات نسخه‌ی Modern Warfare جان پرایس در گردان ۲۲ نیروی ویژه‌ی ارتش بریتانیا، SAS، یک ستوان بوده و فرمانده‌ی وی کاپیتان MacMilan بوده است. جان پرایس که اسطوره‌ی سه‌گانه‌ی MW است به همراه کاپیتان مک‌میلان به اوکراین اعزام شده تا دلال اسلحه، ایمران زاخائف را به صورت پنهانی به قتل برسانند. در شرایطی که پرایس فکر می‌کرد توانسته با اسنایپر خود زاخائف را به قتل برساند، زاخائف زنده می‌ماند اما بازوی چپش را از دست می‌دهد. مک‌میلان و پرایس مورد هجوم نیرو‌های زاخائف قرار می‌گیرند و مک‌میلان در اثر سقوط هلیکوپتر دشمن آسیب شدیدی می‌بیند با این حال، با کمک پرایس هر دو نجات پیدا می‌کنند.

در اتفاقات Modern Warfare جان پرایس حالا دیگر کاپیتان جان پرایس است! وی به درجه‌ی کاپیتانی نائل شده و گروهی از نیرو‌های SAS را رهبری می‌کند. وی افرادی چون مک‌تویش و Gaz را هم فرماندهی کرده است. کاپیتان پرایس علی‌رغم همه‌ی ماموریت‌های خطرناکی که انجام داده هنوز هم زنده است. اگر‌چه پرایس بار‌ها تا یک قدمی مرگ پیش رفته اما هنوز زنده، سالم و سرحال است. پرایس را با نام‌های دیگری هم می‌شناسند که معروف‌ترین آن‌ها زندانی شماره ۶۲۷ یا همان Prisoner 627 است. البته پسر معنویش، MacTavish، بیشتر او را پیرمرد خطاب می‌کرد.

