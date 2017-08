قسمت ششم Game of Thrones با کیفیت 1080P لو رفت + دستگیری لودهندگان قسمت چهارم

به گزارش پردیس‌گیم، به نظر می‌رسد که روند هک و لو رفتن قسمت‌های مختلف سریال Game of Thrones ادامه دارد و ساعاتی پیش قسمت ششم از فصل هفتم سریال در Reddit و سایت‌های اشتراک‌گذاری فایل پخش شد. گفته می‌شود اشتباه اصلی را شبکه HBO اسپانیا انجام شده است.

نکته جالب این است که در حال حاضر قسمت ششم با کیفیت 1080P و بدون کوچک‌ترین واترمارکی در سایت‌های دانلود فیلم قرار گرفته است. فعلا HBO واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده است.

همچنین سایت Gamespot گزارش داده است که چهار نفر در بمبئی در رابطه با دزدی اینترنتی و لو دادن قسمت 4 سریال Game of Thrones دستگیر شدند. اوایل این ماه، قسمت 4 سریال Game of Thrones از طریق سایت‌های غیرمجاز مختلف منتشر شد. حالا پلیس هند چهار نفر را در رابطه با این دزدی دستگیر کرده است. همه‌ی آن‌ها برای Prime Focus کار می‌کنند که زیر مجموعه‌ی Star India است. این شرکت همکار HBO برای پخش سریال Game of Thrones در هند می‌باشد. اگر به نسخه‌ی دزدی دقت کنید نام Star India در گوشه‌ی تصویر دیده می‌شود.

Star India در یک بیانیه اعلام کرد که این اولین اشتباه و لو رفتن در تاریخ این شرکت است.

نظر شما درباره حواشی ایجاد شده و لو رفتن قسمت‌های مختلف فصل هفتم چیست؟

منبع متن: pardisgame