تماشا کنید: تریلر جدید The Evil Within 2 با رونمایی از Stefano Valentini

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، شرکت Bethesda روز جاری از Stefano Valentini، عکاسی با ذهنی بیمار و انگیزه‌های بد و خطرناک، رونمایی کرد.

Bethesda با رونمایی از Stefano Valentini، توضیحاتی را هم در راجع به وی ارائه داد که بدین شرح است:

"Stefano Valentini موجودی پست و هنرمندی با تعهداتی تاریک و تخیل بی‌حد و مرز است. شما نمونه‌هایی از کارهای او را به‌صورت پراکنده در Union خواهید دید؛ از عکس‌های ترسناک قربانیان وی گرفته تا تابلوهایی خلق شده توسط این شخصیت به نام "لحظه مرگ". این تابلوها تصویری از آخرین ثانیه‌های عمر یک فرد را نشان می‌دهند."

در ادامه می‌توانید به تماشای تریلر مربوط به این شخصیت بپردازید:





پیش از این نیز تصاویر متحرکی از کارهای این شخصیت به اشتراک گذاشته شده بود که می‌توانید آن‌ها را در این بخش مشاهده کنید.

The Evil Within 2 در 13 اکتبر (جمعه 21 مهر) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

