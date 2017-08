دیویدکیج: Detroit: Become Human تنها یک بازی ویدئویی است

صحبت‌های آقای دیوید کیج در مورد عنوان Detroit: Become Human و اهمیت درک بازیکنان در تجربه بازی. دیوید کیج (David Cage) خالق عناوین بحث برانگیز و بشدت داستان محور و انتخاب محور است. موسس استودیوی فرانسوی Quantic Dream با عناوینی همچون: Heavy Rain، Fahrenheit، Omikron: The Nomad Soul و Beyond: Two Souls شناخته می‌شود. پروژه در دست ساخت وی، عنوان انحصاری […]

دیوید کیج (David Cage) خالق عناوین بحث برانگیز و بشدت داستان محور و انتخاب محور است. موسس استودیوی فرانسوی Quantic Dream با عناوینی همچون: Heavy Rain، Fahrenheit، Omikron: The Nomad Soul و Beyond: Two Souls شناخته می‌شود. پروژه در دست ساخت وی، عنوان انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ بنام Detroit: Become Human، که قرار است در سال ۲۰۱۸ منتشر شود. این عنوان برروی موضوعات احساسی دست گذاشته و آقای کیج در مصاحبه با شماره ۱۳۹ مجله پلی‌استیشن اروپا، در این مورد صحبت کرده است.

هنگامی که با چنین موضوعاتی مانند ‘خشونت’ سر و کار داریم، من فقط می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که در عنوان Detroit: Become Human هیچ ابهامی برای بازیکن ایجاد نشود، و همه چیز کاملا واضح و بی‌پرده بیان شود. اگر بخواهم روراست باشم باید بگویم که، ما دو صحنه را از بازی حذف کردیم، چون احساس می‌کردم ممکن است مفهوم آن اشتباه برداشت شود. این قضیه برای من بسیار مهم بود، زیرا سبب شد تا متوجه شوم که در Detroit: Become Human ما با چیزهای پرمعنی‌ای روبرو خواهیم شد و لازم است تا در انتخاب‌هایتان بسیار مراقب و هوشیار باشید. این مورد می‌تواند برایتان کمی ترسناک باشد، اما هنگامی که ترس شما از بین رفت با خود می‌گویید: صبر کن! این فقط یک بازی ویدئویی است، معنا و مفهوم دارد، مهم است، حرفی برای گفتن دارد، باید مورد ستایش قرار گیرد، باید به همه چیز به‌دقت توجه کنم…

آقای کیج در انتهای صحبت‌های خود به این نکته اشاره داشت که در نهایت عنوان Detroit: Become Human یک بازی ویدئویی، و وسیله‌ای برای سرگرمی است.

من دوست ندارم مسائل و مشکلات موجود را وارد چیزی کنم که صرفا جهت سرگرمی و گذراندن وقت است. هیچ اهمیتی ندارد که چه مقدار اشتیاق و صداقت درون آن می‌گنجانیم، این تنها یک بازی است. مسائل بسیار مهمی در اطرافمان در حال رخ دادن هستند، اما ما نمی‌خواستیم که از آن‌ها استفاده کنیم. برروی این قضیه بحث‌ و گفتگوهای زیادی داشتیم.

عنوان Detroit: Become Human قرار است در تاریخ نامعلومی در سال ۲۰۱۸، منحصرا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

