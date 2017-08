بازی Planet of the Apes: Last Frontier معرفی شد + تریلر و تصاویر معرفی

ساعاتی پیش استودیو Imaginati Games که در سال 2015 در بریتانیا تاسیس شده، از بازی Planet of the Apes: Last Frontier رونمایی کرد؛ این بازی عنوانی ماجراجویی و سینماتیک بوده و داستان آن میان اتفاقات فیلم Dawn of Planet of Apes و فیلم پیشِ‌روی War for the Planet of Apes رخ می‌دهد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers براساس گزارشات IGN بازی توسط تیم جدید بخش بازیِ The Imaginarium، که در ساخت فیلم‌های اخیر این سری نیز همکاری داشته، ساخته می‌شود. علاوه بر این، بازی از همان تکنولوژی و امکاناتی که در ضبط و ساخت فیلم فعلی دخیل هستند، استفاده کرده و "اندی سرکیس" (Andy Serkis) را به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در کنار خود خواهد داشت.

داستان Planet of the Apes: Last Frontier یک سال بعد از اتفاقات فیلم Dawn of Plane of Apes رخ می‌دهد؛ و پیرامون گروهی از میمون‌های متجاوز که به دلیل هرج‌ومرج به کوه‌های Rocky پناه برده‌اند و هم‌چنان درگیر جنگ میمون‌ها و انسان‌ها هستند، روایت می‌شود. اگرچه، خیلی زود میمون‌ها مجبور می‌شوند به خاطر فرا رسیدن زمستان و تهیه غذا به دره‌ای که انسان‌ها ساکن آن هستند، نفوذ کنند.

در طول بازی، شما کنترل گروهی از انسان‌ها و میمون‌ها را در دست می‌گیرید؛ زندگی این اسنان‌ها و یا میمون‌ها به انتخاب‌های شما در طول بازی بستگی داشته و همانند بسیاری از بازی‌های این سبک، چندین پایان مختلف بسته به انتخاب‌های شما وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که نسبت به محصولات مشابه، بازی به دنبال تجربه نزدیک‌تری میان فیلم و بازی است؛ در این تجربه 3 ساعته بازیکنان تنها می‌توانند روند روایت داستان را با انتخاب‌هایشان مشخص کنند. هیچ‌گونه معما، گشت‌وگذار و اکتشاف و یا کنترل شخصیت‌ها به صورت مستقیم در بازی وجود نخواهد داشت.

در ادامه شما را به تماشای تریلر معرفی و 6 دقیقه از گیم‌پلی بازی دعوت می‌کنیم. هم‌چنین می توانید در پائین تصاویر منتشر شده از بازی را مشاهده نمائید.

تریلر معرفی

دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

تریلر گیم پلی

دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

عنوان Plant of the Apes: Last Frontier در پائیز امسال برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame