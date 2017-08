توضیحات جدید دیوید کیج درباره بازی Detroit: Become Human

دیوید کیج به خاطر ساخت بازی‌های داستان‌محوری معروف است که تاثیر بسیاری بر روی احساسات بازیکن می‌گذارند. این کارگردان پایه‌گذار استودیوی فرانسوی Quantic Dream محسوب می‌شود و از بین معروف‌ترین آثار او می‌توان از Omikron: The Nomad Soul، Heavy Rain و Beyond: Two Souls نام برد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFtech بازی جدیدی که کیج در دست ساخت دارد Detroit: Become Human نام داشته که به صورت انحصاری برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد. از آنجایی که آثار کیج همیشه به‌خاطر صحنه‌های تاثیرگذار معروف هستند به تازگی عده‌ای نسبت به برخی صحنه‌هایی که در نمایش‌های بازی Detroit: Become Human وجود داشته شکایت کرده و ادعا دارند که صحنه‌های فوق می‌تواند موجب رواج خشونت در بین جامعه باشد.

واکنش کیج به این موضوع این‌گونه بوده است: "من تنها قصد دارم این موضوع را برای همه روشن کنم که قصد ما به هیچ عنوان رواج خشونت نیست. اگر بخواهم صادق باشم، من برخی از صحنه‌های موجود در بازی را حذف کردم چرا که این خطر وجود داشت که مخاطب از آن برداشتی اشتباه بکند. کار کردن بر روی Detroit: Become Human برای من بسیار جالب است، چرا که این بازی پر از عناصری است که برای درک درست آنان باید کاملا هوشیارانه و با فکر تصمیم گرفت. اما از طرفی هم این موضوع برای من کمی ترسناک است، چرا که گاهی اوقات با خود می‌گویم، من در حال کار بر روی یک بازی ویدئویی هستم که اهمیت دارد، معنا و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و باید از هر لحاظ مناسب باشد."

می‌توان درک کرد که کار بر روی پروژه‌ای با این حالت، می‌تواند برای هر شخص سخت باشد. باید دید که دیوید کیج چگونه از پس این کار برخواهد آمد. او همچنین در پایان اضافه کرد:

" با وجود تمام عشق و قدرتی که ما برای خلق Detroit: Become Human به کار گرفته‌ایم، این هنوز یک بازی ویدئویی است. یک محصول برای سرگرمی."

Detroit: Become Human در سال 2018 برای کنسول PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame