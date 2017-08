نمرات عنوان Uncharted: The Lost Legacy منتشر شد

بسته الحاقی The Lost Legacy قرار است در تاریخ ۳۱ مرداد در دسترس عموم قرار بگیرد. حال شاهد انتشار نمرات آن هستیم. عنوان The Lost Legacy مناطق زیبای بسیاری برای گشت و گذار دارد، و تاکنون مدت‌زمان دقیق گیم‌پلی آن مشخص نشده – و احتمالا تا زمان عرضه نیز مشخص نخواهد شد. چیزی که از بابت آن […]

بسته الحاقی The Lost Legacy قرار است در تاریخ ۳۱ مرداد در دسترس عموم قرار بگیرد. حال شاهد انتشار نمرات آن هستیم.

عنوان The Lost Legacy مناطق زیبای بسیاری برای گشت و گذار دارد، و تاکنون مدت‌زمان دقیق گیم‌پلی آن مشخص نشده – و احتمالا تا زمان عرضه نیز مشخص نخواهد شد. چیزی که از بابت آن مطئنیم این است که این عنوان قرار است از توان کنسول پلی‌استیشن ۴ به نحو احسن استفاده نماید، کاری که همیشه استودیوی ناتی‌داگ با عناوینش انجام داده. لازم بذکر است عنوان The Lost Legacy برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو نیز با رزولوشن ۱۴۴۰p به اجرا در خواهد آمد و از تکنولوژی HDR پشتیبانی خواهد کرد. ستاره بسته‌الحاقی The Lost Legacy یکی از پرطرفدارترین شخصیت‌های سری Uncharted یعنی کلویی فرازر (Chloe Frazer)، بهمراه مزدور مشهور نیدین راس (Nadine Ross) است – کسی که اولین بار او را در Uncharted 4: A Thief’s End بعنوان یکی از شخصیت‌های اصلی بازی مشاهده کردیم. این دو باهم بدنبال شیء باستانی در هند هستند که در این راه باید با گروهی بی‌رحم مقابله کنند. گفته شده که این بسته‌الحاقی ۶ الی ۱۲ ماه پس از وقایع Uncharted 4 اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین نمرات انتشار یافته را مشاهده کنید. در صورت انتشار نمرات جدید، پست بروزرسانی می‌شود.

Game Informer: 9/10

با توجه به اینکه چقدر محتوا در Lost Legacy جا داده شده، این بسته الحاقی به راحتی می‌توانست Uncharted 5 باشد. من نمی‌دانم ناتی داگ قصد دارد سری را به کدام سمت ببرد اما حقیقتا دوست دارم باری دیگر شاهد ماجراجویی‌های Chloe و Nadine باشم. ممکن است آن‌ها شما را به اندازه خانواده دریک درگیر نکنند اما آن‌ها حقیقتا تیم فوق العاده‌ای هستند.

Destructoid: 9/10

Uncharted: The Lost Legacy ثابت می‌کند که ناتی داگ نیازی به نیتن ندارد تا سری را همچنان جذاب و فوق العاده نگه دارد.

GameSpot: 9/10

ساعات اولیه گیم‌پلی بازی The Lost Legacy شبیه به میکسی از برترین لحظات سری Uncharted است که گویا صحنه‌های موفق قبلی را تقلید می‌کند اما سپس شاهد آن هستیم که بازی شخصیت مستقل خود را توسعه داده و تجربه‌ای هوشمندانه را ارائه می‌کند و خود را به‌عنوان یکی از برترین عناوین سری معرفی می‌کند.

IGN: 7.5/10

موفقیت Uncharted: The Lost Legacy مدیون شخصیت‌های قدرتمند، روایت مناسب و تصویر پردازی عالی هند و جنگل‌های آن است. صحنه‌های اکشن Chloe و Nadine برای شما بسیار آشنا هستند و تقلیدی از سری پیشین است، همچنین جهان بازی به شکل ناامید کننده‌ای خالی از فعالیت و محتوا بوده اما بازی دوباره قدرت خود را در معماهای هوشمندانه و میان پرده‌های هیجان انگیز باز پس می‌گیرد.

از دیگر اخبار منتشر شده از بازی Uncharted: The Lost Legacy می‌توان به دلیل حضور نداشتن نیتن دریک در بازی و اطلاعاتی از ربط درجه سختی با روابط شخصیت های اصلی اشاره کرد. همچنین شما می‌توانید از اینجا، تصاویر ۴K منتشر شده از بازی (نسخه پلی‌استیشن ۴ پرو) و از اینجا، نمایش گیم‌پلی بازی Uncharted: The Lost Legacy در E3 2017 را تماشا کنید و لذت ببرید.

عنوان Uncharted: The Lost Legacy قرار است در تاریخ ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

منبع متن: gamefa