تاریخ برگزاری مراسم PlayStation Experience 2017 مشخص شد

همه ما می‌دانیم که رویداد PlayStation Experience سونی امسال نیز برگزار خواهد شد و در حال حاضر نیز این شرکت تاریخ دقیق برگزاری آن را اعلام کرده است. رویداد PlayStation Experience 2017 از تاریخ نهم تا دهم دسامبر برابر با ۱۸ تا ۱۹ اذر سال جاری در مرکز گردهمایی آناهیم در کالیفرنیا جریان خواهد داشت و تعدادی از بلیط‌ها هم از هم‌اکون در دسترس قرار دارند.

در حال حاضر شما می‌توانید جزء اولین نفراتی باشید که بلیط این مراسم، در هر دوز برگزاری آن را به قیمت ۶۵ دلار می‌خرید. بلیط‌هایی که برای هر دو روز برگزاری این مراسم خریداری شوند، را نیز می‌توانید به قیمت ۷۵ دلار تهیه کنید و بدین ترتیب در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. اما اگر جزء اولین نفراتی باشید که بلیط این مراسم را تهیه کنید می‌توانید در رویدادی ویژه در تاریخ ۸ دسامبر، با سازندگان و توسعه‌دهندگان بازی‌های مورد علاقه خود دیدار کنید و یا همچنین به گپ و گفتی با شخصیت‌ها و مسئولین مختلف در شرکت سونی بپردازید و سوالات و نکته‌های مد نظر خود را با آن‌ها در میان بگذارید.

اما از لحاظ محتویات اجرایی این مراسم، انتظار می‌رود که سونی در این مراسم چند بازی جدید معرفی کند و یا تاریخ انتشار دقیقی برای بازی‌هایی نظیر God of War, Spider-Man و یا حتی The Last of Us: Part 2 مشخص کند. اما امسال نیز Capcom Cup 2017 به‌دنبال مراسم PlayStation Experience اتفاق خواهد افتاد و فینال بزرگ رقابت‌های معتبر بازی Street Fighter 5 نیز در تاریخ ۱۰ دسامبر برگزار خواهد شد.

انتظارات شما از PlayStation Experience 2017 چیست؟ آیا دوست دارین سونی در این مراسم بازی‌های جدید معرفی کند و یا به ارائه تریلر و پیش‌نمایشی از بازی‌های در راه خود بسنده کند؟ دوست دارید از کدام بازی‌های در این مراسم نمایش جدید ببینید و مشخص شدن تاریخ انتشار کدام عنوان برای شما از همه مهم‌تر است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa