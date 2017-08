بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، این هفته بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age توانست در صدر پرفروش‌ترین‌های ژاپن قرار بگیرد. این در حالی بوده که بازی تازه وارد The Snack World: Trejarers تنها در همان هفته اول موفق به فروشی 97 هزار نسخه‌ای شده است.

از دیگر بازی‌های حائز اهمیت در این لیست می‌توان به نسخه PS4 بازی Hitman: The Complete First Season با 17 هزار و 252 نسخه و بازی Mega Man Legacy Collection 2 با فروش 8 هزار و 537 نسخه‌ای اشاره داشت.

لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته کشور ژاپن

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age با فروش 116 هزار و 615 نسخه (3DS)

بازی The Snack World: Trejarers با فروش 97 هزار و 534 نسخه

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age با فروش 91 هزار و 147 نسخه (PS4)

بازی Splatoon 2 با فروش 87 هزار و 983 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 17 هزار و 262 نسخه

بازی Hitman: The Complete First Season با فروش 17 هزار و 252 نسخه

بازی The Great Ace Attorney 2 با فروش 10 هزار و 770 نسخه

بازی Mega Man Legacy Collection 2 با فروش 8 هزار و 532 نسخه

بازری Arms با فروش 7 هزار و 866 نسخه

بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy با فروش 7 هزار و 262 نسخه

لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

Switch – 87,798

PlayStation 4 – 34,691

New 2DS LL – 24,187

New 3DS LL – 17,276

PlayStation 4 Pro – 7,771

PlayStation Vita – 4,651(

2DS – 3,527

New 3DS – 740

Wii U – 132

PlayStation 3 – 95

Xbox One – 75





منبع متن: pardisgame