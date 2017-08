بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، نسخه بازسازی شده بازی Crash Bandicoot باری دیگر توانست رتبه نخست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته دو منطقه نیوزیلند و استرالیا را به خود اختصاص بدهد.

اگر به یاد داشته باشید آقای "اریک هیشبرگ" (Eric Hirshberg)، مدیر عامل استودیو Activision طی پیامی در همین خصوص گفته بود:

فروش بازی Crash از محدوده انتظارات ما بسیار فراتر رفته است.

در ادامه لیست شاهد حضور بازی Rugby League Live 4 در رتبه دوم هستیم. این بازی شبیه‌سازی از ورزش راگبی بوده و بسیار مورد علاقه طرفداران دو منطقه نام برده شده است.

لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته استرالیا

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Rugby League Live 4

Ghost Recon: Wildlands

Grand Theft Auto V

Splatoon 2

Mario Kart 8

Prey

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Elder Scrolls V: Skyrim

Legend of Zelda: Breath of the Wild

لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته نیوزیلند

Crash Bandicoot. N Sane Trilogy

Tekken 7

Horizon: Zero Dawn

Call of Duty: Infinite Warfare

Rugby League Live 4

Grand Theft Auto V

EA Sports UFC 2

Battlefield 1

Elder Scrolls V: Skyrim

Doom

