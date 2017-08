تاریخ برگزاری PlayStation Experience 2017 مشخص شد

کنفرانس سالانه شرکت Sony به نام PlayStation Experience سال جاری باز می‌گردد. تاریخ برگزاری این کنفرانس مشخص شده و کسانی که قصد شرکت در آن را دارند، هم‌اکنون می‌توانند بلیط‌ها را خریداری کنند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، رویداد PSX 2017 از 9 الی 10 دسامبر (18 آذر الی 19 آذر) در مرکز همایش آناهیم در کالیفرنیا برگزار می‌شود. کنفرانس سال گذشته هم در همین مکان جریان داشت. بلیط‌های این کنفرانس برای دو روز به‌طور عادی 75 دلار قیمت دارد اما اکنون با 65 دلار قابل خرید هستند. در هر صورت باید حداقل 18 سال برای حضور داشته باشید و به کودکان یا نوزادان اجازه ورود داده نمی‌شود.

کسانی که بلیط‌ها را پیش‌خرید کرده باشند هم حق حضور در "رویدادی خاصی" طی روز 8 دسامبر (17 آذر) خواهند داشت که به آن‌ها اجازه می‌دهد "سازندگان و شخصیت‌های PlayStation را از نزدیک و شخصا ملاقات کنند."

PSX امسال هم با نتیجه Capcom Cup 2017 همزمان می‌شود که مسابقات رقابتی Street Fighter V است. فینال بزرگ این مسابقات در روز 10 دسامبر (19 آذر) برگزار خواهد شد که جزئیات بیشتری در دسترس قرار می‌گیرند.

جزئیاتی از بازی‌ها یا توسعه‌دهندگان حاضر در PSX 2017 اعلام نشده است. Sony گفت جزئیات در رابطه با این موضوع را در "هفته‌های پیش‌رو" به اشتراک می‌گذارد.

PSX 2016 شامل رونمایی‌های بزرگی مثل The Last of Us Part II و Uncharted: The Lost Legacy می‌شد.

