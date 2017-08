اولین تصاویر منتشر شده از دو عنوان رقص Persona 3 و Persona 5

شرکت اتلوس (Atlus) اولین مجموعه تصاویر از دو عنوان Persona 3: Dancing Moon Night و Persona 5: Dancing Star Night را منتشر کرده است. اتلوس در کنار تصاویر این عناوین، اطلاعات زیر را نیز در مورد آن‌ها بیان کرده، که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید. Persona 3: Dancing Moon Night لیست شخصیت‌های تایید […]

شرکت اتلوس (Atlus) اولین مجموعه تصاویر از دو عنوان Persona 3: Dancing Moon Night و Persona 5: Dancing Star Night را منتشر کرده است.

اتلوس در کنار تصاویر این عناوین، اطلاعات زیر را نیز در مورد آن‌ها بیان کرده، که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید.

Persona 3: Dancing Moon Night

لیست شخصیت‌های تایید شده این عنوان شامل شخصیت اصلی (به صداپیشگی Akira Ishida)، جونبی ایوری (به صداپیشگی Kosuke Iori)، یوکاری تاکبا (به صداپیشگی Megumi Toyoguchi) و آیجیس (به صداپیشگی Maaya Sakamoto) است.

همچنین لیست آهنگ‌های تایید شده این عنوان شامل Burn My Dread ،Mass Destruction ،Heartful Cry و موسیقی‌های جدید و ریمیکس‌های آهنگ‌های کلاسیک این عنوان بوده، که توسط آهنگسازان معروف شرکت اتلوس تهیه خواهند شد.

Persona 5: Dancing Star Night

لیست شخصیت‌های تایید شده این عنوان تا این لحظه نیز شامل شخصیت اصلی (به صداپیشگی Jun Fukuyama)، آن تاکاماکی (به صداپیشگی Nana Mizuki)، ریوجی ساکاموتو (به صداپیشگی Mamoru Miyano) و ماکاتو نیجیما (به صداپیشگی Rina Sato) است.

آهنگ‌های تایید شده این عنوان تا این لحظه شامل Wake Up, Get Up, Get Out There ،Last Surprise و Life Will Change است. همانند نسخه Persona 3، این عنوان نیز شامل موسیقی‌های کاملا جدید و ریمیکس آهنگ‌های قدیمی این عنوان، توسط آهنگسازان شناخته شده شرکت اتلوس خواهد بود.