به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، دیروز کاربری در Reddit به نام crazyjackal در صفحه بازی Overwatch پستی را قرار داد که طبق آن بلیزارد دیگر به بازیکنان اطلاع می‌دهد که بازیکنی که گزارش داده‌اند مجازات شده‌ است. سپس این موضوع توسط مدیر مهندسی نرم‌افزار بازی آقای بیل وارنک (Bill Warnecke) تایید شد.

بازیکنانی که گزارشاتی از بازیکنان دیگر مبنی بر تقلب یا استفاده از گلیچ بازی صادر کرده‌اند، اکنون ایمیلی از بخش پشتیبانی بلیزارد در آن رابطه دریافت خواهند کرد. البته کسانی که گزارش را صادر کرده‌اند از جزئیات تنبیه باخبر نخواهند شد و فقط از این موضوع اطلاع پیدا می‌کنند که این تنبیه انجام گرفته است.

این موضوع خلاف رویه استاندارد در بسیاری از محیط‌های آنلاین از جمله محصولات بلیزارد است، جایی که اعمال انظباطی معمولا هیچ‌گاه با شخص‌ سومی در میان گذاشته نمی‌شود. در حال حاظر، این حالت گزارش تنها مربوط به نسخه PC بازی است و در آینده شاهد وجود آن در Xbox One و PS4 خواهیم بود.

به تازگی بازی‌های تابستانی Overwatch هم آغاز شده‌اند که شما پردیسی‌ها می‌توانید به تجربه آن بپردازید.

رونمایی از نقشه‌ی جدید بازی در نمایشگاه گیمزکام

مراسم Gamescom هفته‌ی آینده در آلمان آغاز خواهد شد و استودیو Blizzard قصد دارد تا محتویات اضافه‌ی زیادی را برای عناوین خود معرفی کند. طرفداران Overwatch باید منتظر یک نقشه‌ی جدید و انیمیشن کوتاه باشند. پیش‌نمایش این نقشه در تاریخ 30 مرداد و انیمیشن کوتاه 1 شهریور منتشر خواهند شد. همچنین قرار است از پچ‌ جدید World of Warcraft به علاوه‌ی اطلاعات جدیدی از این بازی و Heartstone نیز منتشر شود که قابل توجه است. همچنین برنامه‌ی Blizzard مبنی بر این است که یک قهرمان جدید به Heroes of the Storm اضافه شود.

Overwatch برای PC، PS4 و Xbox One X موجود است. ماه گذشته نسخه Game of the Year آن منتشر شد که شامل بعضی آیتم‌های ظاهری اضافه برای بازیکنان بود. در پایان دیدگاه شما در مورد این خبر چیست؟

