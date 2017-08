گروه آماری NPD امروز گزارش ماهانه خود را انتشار دادند و در آن شاهد اعلام فروش هردو بخش سخت افزار و نرم افزار بودیم. شما می‌توانید برای خواندن گزارش پرفروش‌ترین سخت افزار ماه جولای به این پست مراجعه کنید. در ماه جولای کنسول نینتندو سوییچ به‌همراه عنوان انحصاری خود یعنی Splatoon 2 توانستند رتبه نخست […]

شما می‌توانید برای خواندن گزارش پرفروش‌ترین سخت افزار ماه جولای به این پست مراجعه کنید. در ماه جولای کنسول نینتندو سوییچ به‌همراه عنوان انحصاری خود یعنی Splatoon 2 توانستند رتبه نخست هردو بخش سخت افزار و نرم افزار را کسب نمایند. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy و Grand Theft Auto V درکنار Final Fantasy XII: The Zodiac Age و The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را کسب نمودند.

شرکت یوبیسافت همچنان برترین ناشر سال ۲۰۱۷ باقی مانده و عنوان Ghost Recon: Wildlands نیز هنوز هم پرفروش‌ترین بازی امسال است. در ماه جولای شاهد درآمد ۲۷۷ میلیون دلاری نرم افزار در ایالات متحده بودیم که ۱۷ درصد بیشتر از همین زمان در سال گذشته است. درآمد سالانه نیز ۱.۶ میلیارد دلار بوده که ۱ درصد نسبت به ۱۲ ماهه پیشین کمتر است.

با وجود Splatoon 2 در رتبه اول، The Legend of Zelda: Breath of the Wild در رتبه پنجم و Mario Kart 8 در رتبه هفتم، شرکت نینتندو سه بازی از ده بازی پرفروش ماه را در اختیار خود دارد. طبق گقته NPD ژانر نقش آفرینی در بازار از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار شده است و در مقایسه با سال گذشته این ژانر از افزایش فروش بسیار چشم گیر ۵۰ درصدی بهره می‌برد.

همچنین سه عنوان از سری Call of Duty در ۲۰ بازی پرفروش حضور دارند و سری Call of Duty پرفروش‌ترین سری تاریخ بازی‌های رایانه‌ای در ایالات متحده است و Call of Duty: Infinite Warfare نیز پرفروش‌ترین بازی است. به‌صورت کلی درآمد بازی‌های رایانه‌ای چه در بخش سخت افزار و نرم فزار ۵۸۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش بسیار خوب ۱۹ درصدی را دارا بوده.

در ادامه می‌توانید پرفروش‌ترین بازی‌های ماه جولای در ایالات متحده را مشاهده فرمایید.

پرفروش‌ترین بازی‌های ماه جولای در تمام پلتفرم‌های موجود *بازی‌هایی که ستاره دارند یعنی فروش دیجیتالی‌شان حساب نشده است* Splatoon 2* Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Grand Theft Auto V Final Fantasy XII: The Zodiac Age Legend of Zelda: Breath of the Wild* Injustice 2 Mario Kart 8* Overwatch* Rainbow Six: Siege NBA 2K17 پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول ایکس‌باکس وان در ماه جولای Grand Theft Auto V Injustice 2 Overwatch* Rainbow Six Siege Ghost Recon: Wildlands Call of Duty: Infinite Warfare Minecraft Forza Horizon 3 Call of Duty: Black Ops III NBA 2K17 پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول پلی استیشن ۴ در ماه جولای Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Final Fantasy XII: The Zodiac Age Grand Theft Auto V Injustice 2 MLB 17: The Show Call of Duty: Modern Warfare Remastered Horizon: Zero Dawn Overwatch* NBA 2K17 Ghost Recon: Wildlands پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ در ماه جولای Splatoon 2* Legend of Zelda: Breath of the Wild* Mario Kart 8* Arms* ۱-۲-Switch* Ultra Street Fighter II: The Final Challengers* Lego City Undercover* Cars 3: Driven to Win* Fate/Extella: The Umbrai Star* Just Dance 2017* پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول ۳DS در ماه جولای Pokemon Sun* Miitopia* Super Smash Bros.* Pokemon Moon* Super Mario Maker* Hey! Pikmin* Mario Kart 7 Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia* Ever Oasis* Mario Sports Superstars* پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۱۷ (تا جولای ۲۰۱۷) Ghost Recon: Wildlands Legend of Zelda: Breath of the Wild* For Honor Grand Theft Auto V Horizon: Zero Dawn Injustice 2 Mass Effect: Andromeda Resident Evil 7: Biohazard NBA 2K17 Call of Duty: Infinite Warfare پرفروش‌ترین بازی‌های ۱۲ ماه گذشته Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 NBA 2K17 Madden NFL 17 Grand Theft Auto V Ghost Recon: Wildlands FIFA 17 Legend of Zelda: Breath of the Wild* Final Fantasy XV For Honor

