خطر اسپویل Game of Thrones: هکرها حضور ریگار تارگریان در سریال را تایید کردند

در کنار آسیبی که اخیرا هکرها به HBO وارد کردند، احتمالا موفق به کشف موضوع مهمی شدند که متن فیلمنامه و اطلاعات شخصی یک بازیگر را لو می‌دهد و آن بازیگر، نقش ریگار تارگریان را بر عهده خواهد داشت.

ریگار تارگریان مسلما یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در کل سری به حساب می‌آید (کتاب‌ها و سریال). او پسر پادشاه دیوانه، برادر بزرگ‌تر دنریس (با بازیگری امیلیا کلارک) و ویسریس (با بازیگری هری لویید) بود که پس از ربودن یا شاید هم فرار کردن به خاطر عشق با لیانا استارک (با بازیگری اشلینگ فرنچوسی) طی نبرد ترایدنت توسط رابرت براتیون (با بازیگری مارک آدی) کشته شد و در سریال به‌طور کامل غایب است (به غیر از خاطرات باقی مانده). در میان بسیاری از شخصیت‌های زنده Game of Thrones، ریگار و اهمیت وی هرگز فراموش نمی‌شود. فصل گذشته طی یکی از تصورات برن فهمیدیم که لیانا استارک پیش از دیدن دوباره برادرش یعنی ند استارک (با بازیگری شان بین و رابرت آرمایو) و مردنش، پسری را به دنیا می‌آورد.

آن پسر، همان جان اسنو (با بازیگری کیت هرینگتون)، پادشاه فعلی شمال بود که هردو خون گرگ و اژدها در رگ‌های او جریان دارد.

حال، به گزارش پردیس گیم و به نقل از Screenrant، گزارش جدید از سوی Huffpost حاکی از آن است که ریگار تارگریان طی یک فلش‌بک در سریال حضور دارد و ویلف اسکولدینگ (Wilf Scolding) نقش او را بر عهده خواهد داشت. چنین چیزی تاکنون به‌‌طور رسمی توسط سازندگان سریال تایید نشده اما چند نفر از کاربران Reddit نشانه‌هایی یافتند که ظاهرا اسکولدینگ نقش ریگار را در سریال بازی می‌کند:

"در سپتامبر سال گذشته، اشلینگ فرنچوسی که نقش لیانا استارک را در سریال بر عهده داشت، اسکولدینگ را در توئیتر دنبال (Follow) کرد و او هم همین‌طور. اسکولدینگ همچنین شروع به دنبال کردن حساب توئیتر Game of Thrones و لیام کانینگهام (بازیگر نقش سر داووس) نمود."

یکی دیگر از کاربران با نام tyrantting، پست جدیدی ارسال کرد که نام این بازیگر در لیک‌های HBO وجود داشت:

"نام او در فایل‌ لیک شده HBO است. ما نمی‌توانیم تصویر کامل را نشان دهیم زیرا اطلاعات شخصی در آن وجود دارد اما اسکولدینگ در لیست، زیر اسم "ریگار" دیده می‌شود."

اسکولدینگ تقریبا بازیگر تازه‌کاری است و از کارهای او می‌توان به Put Down (محصول سال 2014) و The Passing Bells (محصول سال 2014) یا Bees Make Honey (محصول سال 2017) اشاره کرد. برای بسیاری از بازیگران Game of Thrones، این سریال شروع کار و دلیل محبوبیت‌شان شد بنابراین عجیب نیست که شاهد حضور بازیگر تازه‌کار و کم‌تر شناخته‌ شده‌ای مثل اسکولدینگ باشیم.

منبع متن: pardisgame