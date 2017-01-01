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Splatoon 2 با کنار زدن Crash Bandicoot و GTA V پرفروش‌ترین بازی ماه در امریکا لقب گرفت

1 1 1 1 1 (0 امتیاز)

 

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، موسسه NPD گزارش مالی صنعت بازی در ناحیه امریکای شمالی را منتشر کرده است و بر این اساس بازی Splatoon 2 با کنار زدن رقیب قدرتمند خود یعنی Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy، پرفروش‌ترین بازی ماه جولای بوده است.

در گزارش NPD آمده که میزان فروش بازی‌های ویدئویی در ماه جولای 2017 در قیاس با مدت زمان مشابه سال 2016 بیش از 16 درصد افزایش داشته است. همچنین اگر کل سال 2017 را در نظر بگیریم، فروش بازی‌ها 1% نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. نکته جالب در گزارش NPD این است که با وجود فروش بسیار خوبِ Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy، این Ghost Recon: Wildlands است که کماکان پرفروش‌ترین بازی سال 2017 محسوب می‌شود. با این وجود عرضه‌ی عناوین بلاک‌باستری نظیر FIFA 18، Call of Duty: WWII و Destiny 2 می‌تواند این شرایط را تغییر دهد.

در ادامه شما دعوت می‌کنیم که با لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه جولای همراه باشید:

20 بازی پرفروش ماه گذشته در امریکا

  1. Splatoon 2
  2. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy
  3. Grand Theft Auto V
  4. Final Fantasy XII: The Zodiac Age
  5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild*
  6. Injustice 2
  7. Mario Kart 8
  8. Overwatch
  9. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
  10. NBA 2K17
  11. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands
  12. Call of Duty: Modern Warfare Remastered
  13. Call of Duty: Black Ops III
  14. Minecraft
  15. Call of Duty: Infinite Warfare
  16. MLB 17: The Show
  17. ARMS
  18. Battlefield 1
  19. Mass Effect: Andromeda
  20. Tekken 7

پرفروش‌ترین بازی‌های Xbox One

  1. Grand Theft Auto V
  2. Injustice 2
  3. Overwatch
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
  5. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands
  6. Call of Duty: Infinite Warfare
  7. Minecraft
  8. Forza Horizon 3
  9. Call of Duty: Black Ops III
  10. NBA 2K17

پرفروش‌ترین بازی‌های PlayStation 4

  1. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy
  2. Final Fantasy XII: The Zodiac Age
  3. Grand Theft Auto V
  4. Injustice 2
  5. MLB 17: The Show
  6. Call of Duty: Modern Warfare Remastered
  7. Horizon Zero Dawn
  8. Overwatch**
  9. NBA 2K17
  10. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

پرفروش‌ترین بازی‌های Nintendo Switch (شامل فروش دیجیتالی نمی‌شود)

  1. Splatoon 2
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. Mario Kart 8
  4. ARMS
  5. 1-2 Switch
  6. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers
  7. Lego City Undercover
  8. Cars 3: Driven to Win
  9. Fate/Extella: The Umbral Star
  10. Just Dance 2017

پرفروش‌ترین بازی‌های  3DS

  1. Pokemon: Sun
  2. Miitopia
  3. Super Smash Bros.
  4. Pokemon: Moon
  5. Super Mario Maker
  6. Hey! Pikmin
  7. Mario Kart 7
  8. Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia
  9. Ever Oasis
  10. Mario Sports Superstars

این گزارش فروش نرم‌افزاری موسسه NPD بود و در بخش گزارش سخت‌افزاری نیز شاهد پیشی گرفتن کنسول Nintendo Switch از PS4 هستیم که جزئیات آنرا در این خبر می‌توانید مشاهده نمایید.

در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد این خبر و صدرنشینی بازی Splatoon 2 را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame

جمعه, 27 مرداد 1396
اکبری
بازدید: 12
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