پس از عرضه The Legend of Zelda Breath of The Wild، سازندگان Cemu Wii U emulator هم دست به کار شدند و توانستند شبیه‌ساز خود را بهبودی زیادی ببخشند تا جایی که این بازی را از ابتدا تا آخر قابل بازی کنند. دیگران هم مشغول اصلاح بازی شبیه‌سازی شده به روش‌های مختلفی بوده‌اند.

به گزراش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، ساعاتی پیش کاربری به نام مادِر زَلفِنوز‌ ( modder Xalphenos) اعلام کرد که روی هک نسخه 60 FPS بازی Zelda Breath of the Wild کار می‌کند که با Cemu emulator قابل استفاده است. در حال حاظر این هک در مرحله ایده است و قابل اجرا نیست اما این شخص روش خود را اثبات کرده است. این کاربر در بیانیه خود اعلام کرده که بعضی اشخاص در حالت Skip Fence روشن توانسته‌اند بازی را در 60FPS اجرا کنند و اعتقاد دارد که موضوع محدودیت 30FPS به سخت‌افزار مربوط است.

با این حال اگر علاقه‌مند به تجربه این عنوان با شبیه‌ساز هستید می‌توانید این هک را دانلود و استفاده کنید. شما می‌توانید اطلاعات بیشتر درباره این شبیه‌ساز را در صفحه ردیت Cemu مطالعه کنید. بازی The Legend of Zelda Breath of the Wild هم‌اکنون برای Wii U و Switch قابل خریداری است.

