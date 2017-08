سازنده‌ی بازی جالب We Happy Few یعنی استودیوی انگلیسی کمپالشن گیمز (Compulsion Games)، هفته‌ی شلوغی را پشت سر گذاشته و ضمن همکاری با گرباکس (Gearbox) برای انتشار نسخه‌ی اصلی بازی خود، تیم هفت نفره‌ی خود را به چهل نفر ارتقا داده است! Guillaume Provost، موسس کمپالشن گیمز، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Engadget، اعلام کرده است […]

سازنده‌ی بازی جالب We Happy Few یعنی استودیوی انگلیسی کمپالشن گیمز (Compulsion Games)، هفته‌ی شلوغی را پشت سر گذاشته و ضمن همکاری با گرباکس (Gearbox) برای انتشار نسخه‌ی اصلی بازی خود، تیم هفت نفره‌ی خود را به چهل نفر ارتقا داده است!

Guillaume Provost، موسس کمپالشن گیمز، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Engadget، اعلام کرده است که درآمد حاصل از فروش We Happy Few در سرویس دسترسی زودهنگام استیم، به آن‌ها کمک کرده است که کارمندانی باتجربه و حرفه‌ای از شرکت‌های بزرگ صنعت بازی‌های ویدئویی مانند یوبی‌سافت، اسکوئر انیکس، پلی‌استیشن و شرکت برادران وارنر را جذب کنند. Provost به این موضوع نیز اشاره نموده که تیم هفت‌ نفره‌ی کمپالشن گیمز، حال از چهل کارمند بهره می‌برد و گفته است که گسترش تیم، کیفیت کار We Happy Few را نیز افزایش می‌دهد:

درآمد حاصل از سرویس دسترسی زودهنگام نه تنها به شکل‌گیری مسیر و تمرکز کلی بازی کمک کرده است، بلکه اساس و آرایش تیم ما را شکل داده است. این به ما اجازه داده که بخش کمپین داستانی بازی را به سطحی از عمق و پیچیدگی برسانیم که قبلاً و در غیر این صورت، در توان‌مان نبود.

همان‌طور که می‌دانید، We Happy Few قبل از راه یافتن به سرویس دسترسی زودهنگام استیم، در کیک‌استارتر قرار داشت و از ۷۰۰۰ حامی مختلف، ۳۳۴٫۰۰۰ دلار کسب نموده بود. اما صحبت‌های Provost حاکی از این هستند که کمپالشن گیمز، ماهانه بیش از ۳۳۴٫۰۰۰ دلار را خرج این بازی می‌کرده است. این موضوع، تلاش و جاه‌طلبی سازندگان برای توسعه‌ی عنوانشان را نشان می‌دهد که بالاخره نتیجه داده و موفقیت‌آمیز بوده است.

We Happy Few در ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ (۲۴ فروردین ۱۳۹۷) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان با قیمت ۶۰ دلار عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa