کمتر از یک ماه با مراسم PAX West فاصله داریم و اکنون PlayStation اعلام کرد که چه بازی‌هایی در مراسم امسال نمایش خواهند داشت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، طبق صحبت‌های این شرکت، تعداد زیادی بازی PS4 و PSVR در غرفه‌های این شرکت قابل بازی هستند.

از عناوین PSVR که در این مراسم حضور خواهند داشت می‌توان به گسترش‌دهنده‌ای برای Golf Simulator و بازی League of War: VR Arena اشاره کرد. همچنین Gran Turismo Sport نیز بصورت واقعیت مجازی در دسترس خواهد بود.

از عناوین PS4 می‌توان به Dragon Ball FighterZ، Uncharted: The Lost Legacy، Detroit: Become Human و The Swords of Ditto اشاره کرد.

PAX West از تاریخ 10 شهریور تا 13 شهریور برقرار خواهد بود. شایان ذکر است که Nintendo نیز چندی پیش اعلام کرد در این مراسم با غرفه‌ای مخصوص حضور خواهد داشت.

در ادامه با لیست کامل عناوین همراه باشید:

PlayStation 4

Gran Turismo Sport

PlayLink: Hidden Agenda

PlayLink: That’s You!

PlayLink: Knowledge is Power

PlayLink: Frantics

Uncharted: The Lost Legacy

Detroit: Become Human

Knack 2

Marvel vs Capcom: Infinite

Swords of Ditto

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Tooth and Tail

Burly Men at Sea

Dragon Ball FighterZ

Samurai Shodown V Special

Omen of Sorrow

Windjammers

Hob

Battle Chasers

PlayStation VR

Gran Turismo Sport

The Inpatient

Bravo Team

Kaiju Driving Range

Moss

Star Child

League of War: VR Arena

Sparc

در پایان دیدگاه شما در مورد این عناوین چیست؟ آیا انتظار حضور چیز دیگری را داشتید؟

