تماشا کنید: تاریخ عرضه عنوان Raiders of the Broken Planet اعلام شد

عنوان جدید سازنده سری Castlevania: Lords of Shadow استودیو MercurySteam در تاریخ 22 سپتامبر (جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶) بر روی سه پلتفرم PC ،Xbox One و PlayStation 4 عرضه خواهد شد.

پیش درآمد این بازی که Raiders of the Broken Planet نام دارد و قرار است به‌صورت رایگان عرضه شود، دو مرحله طولانی در چهار استیج متفاوت، چندین شخصیت قابل بازی و دسترسی کامل به حالت‌های مختلف بخش تک‌نفره و آنلاین چندنفره را شامل می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، همزمان با نسخه پیش درآمد، اولین بخش داستانی Raiders of the Broken Planet به نام Alien Myths نیز با قیمت 9.99 در دسترس قرار می‌گیرد و چندین ساعت محتوای بیشتر شامل شخصیت‌ها و ماموریت‌های جدید و یک داستان مستقل که بازیکنان را بیشتر با دنیای بازی آشنا می‌کند را اضافه خواهد کرد.

Raiders of the Broken Planet در مراسم Gamescom 2017 قابل بازی خواهد بود. در این مراسم همچنین اجرای این بازی بر روی Xbox One X به‌صورت 4K نیز نمایش داده خواهد شد.

در ادامه نمایش سینمایی بازی که برای مراسم Gamescom 2017 آمده شده را مشاهده نمایید.

