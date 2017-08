محتویات جدید Friday the 13th: The Game مشخص شدند

سازنده و ناشر Friday the 13th: The Game یعنی IllFonic و Gun Media، اطلاعاتی از محتویات دانلودی جدید آن را به اشتراک گذاشته‌اند. به‌زودی نقشه‌ی جدیدی برای Friday the 13th: The Game منتشر می‌گردد که جزئیات زیادی از آن در دست نداریم، ولی می‌دانیم که این نقشه بر اساس مکانی از فیلم‌های Friday the 13th ساخته […]

سازنده و ناشر Friday the 13th: The Game یعنی IllFonic و Gun Media، اطلاعاتی از محتویات دانلودی جدید آن را به اشتراک گذاشته‌اند.

به‌زودی نقشه‌ی جدیدی برای Friday the 13th: The Game منتشر می‌گردد که جزئیات زیادی از آن در دست نداریم، ولی می‌دانیم که این نقشه بر اساس مکانی از فیلم‌های Friday the 13th ساخته شده است. Packanack ،Higgins و Crystal Lake نیز از جمله مکان‌هایی هستند که از این فیلم‌ها بازسازی شده‌اند.

همچنین قرار است که هشت Emote تازه در دسترس بازیکنان قرار گیرد که از آن‌ها هم اطلاعاتی جز یک گیف که دوتایشان را به نمایش می‌گذارد، ارائه نشده است:

بسته‌های اسکین جدیدی در راه Friday the 13th هستند که اولینشان، Spring Break 1984 Clothes Pack نام دارد و با قیمت ۴ دلار در آینده‌ی نزدیک به انتشار می‌رسد. دو بسته‌ی دیگر نیز وجود دارند که نه نام آن‌ها مشخص است و نه محتویاتشان.

در نهایت، یک Jason قابل بازی، Killها و Counselorهای جدید در کنار بقیه‌ی محتویات مذکور، به‌زودی به این عنوان راه می‌یابند.

Friday the 13th: The Game که اخیراً موفق به ثبت فروش ۱٫۸ میلیون نسخه‌ای شد، هم‌اکنون برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است.

منبع متن: gamefa