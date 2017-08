بالاخره تروفی‌های عنوان Life Is Strange: Before The Storm در وبسایت PSN Profiles منتشر شد و باید گفت که قدری ناعدالتی برای کامل کردن آن‌ها رخ داده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، آخرین تروفی بازی که طلایی است، تنها با کامل کردن قسمتی به نام "Farewell" به دست می‌آید. قابل ذکر است که تروفی این قسمت فقط در انحصار نسخه Deluxe بازی بوده و اینطور که معلوم است، دارندگان نسخه استاندارد از کامل کردن بازی بی‌بهره خواهند ماند.

شاید اهمیت این قضیه برای کسانی که با کامل کردن تروفی‌ها اجیر نشده‌اند، بسیار کم باشد. اما باید مواظب بود که با خرید نسخه اشتباهی به دردسر نیفتید.

حال، شرکت Square Enix دیدگاه خود را درمورد جریان پیش آمده به اشتراک گذاشته است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

"قطعا این یک اشتباه از طرف ما بوده است و باید بدانید که هیچوقت هدفی در راستای کسب کامل تروفی‌ها تنها توسط نسخه Deluxe نداشته‌ایم و اکنون در صدد این هستیم که این مشکل را حل کنیم."

