بازی کن، ویدیو بزار، ویدیو ببین | معرفی مدال، سرویس اشتراک گذاری ویدیویی بازی

برای همه ما پیش آمده که در بازی فوتبال مورد علاقه، گل زیبایی وارد دروازه کرده و یا حرکت تکنیکی جدیدی را اجرا کرده باشیم. به غیر از فوتبال، تخریب تیم مقابل در بخش آنلاین بازی بتلفیلد، یک پیروزی شیرین در مسابقات Rocket League، باگ های خنده دار و ماد های متفاوت بازی GTA و… همگی لحظاتی را در دنیای بازی به وجود می‌آورند که مشاهده بازپخش و به اشتراک گذاری آن ها خالی از لطف نیست. به طور کلی بازی های آنلاین که به صورت تیم های چندنفره قابل بازی هستند، همواره لحظاتی شیرین و جذاب را برای بازیبازان به همراه داشته و همین مورد باعث شده، کاربران علاقه زیادی به اشتراک گذاری آن ها در شبکه های اجتماعی مرتبط داشته باشند. بعد از ذخیره ویدیو در کنسول و یا رایانه شخصی، اولین قدم برای اشتراک گذاری، قاعدتا شبکه های اجتماعی می‌باشند. فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام اولین شبکه هایی هستند که در به اشتراک گذاری ویدیو به شما کمک می‌کنند. از آنجایی این شبکه های اجتماعی بر روی موضوع خاصی تمرکز ندارند و برای استفاده همه نوع کاربر درنظر گرفته شده‌اند، پیدا کردن یک سرویس اختصاصی برای بازی های ویدویی ضروری است. اولین سرویس های اشتراک گذاری ویدیو، مربوط به خود کنسول های بازی است و بعد از می‌توان از سرویس های عمومی‌تری مانند YouTube Gaming یا Twitch استفاده کرد. در بین سایر شبکه های اشتراک گذاری ویدیو هم می‌توان عناوین مشابهی را پیدا کرد اما دو سرویس نام برده شده از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همانند بازی های انحصاری کنسول ها، بعضی کاربران و گیمر های مطرح جهان هم به صورت انحصاری در یک سرویس اشتراک گذاری ویدیو گیمینگ، فعالیت می‌کنند! از این رو سر زدن به چندین سرویس اشتراک گذاری و مشاهده ویدیو های مختلف در این سایت و آن اپلیکیشن، زمان زیادی را از کاربر گرفته و باعث می‌شود در نهایت به همه ویدیو های محبوب روز دسترسی پیدا نکد. با توجه به این تعاریف، سرویسی که بتواند همه نوع ویدیو را یکجا به کاربران ارایه دهد، می‌تواند برای بازیبازان بسیار با اهمیت باشد. مدال، یک سرویس جدید برای گیمر هاست که می‌توانید در آن از همه سرویس های اشتراک گذاری ویدیو، ویدیو موردنظر خود را در دسته بندی های مختلف، تماشا بکنید. اپلیکیشن مدال حدود یک‌ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در مارکت های ایرانی برای سیستم عامل های اندروید و آی‌او‌اس در دسترس کاربران است. در مدال می‌توانید به عنوان بیننده، بازی های محبوب روز را دنبال کرده و همه ویدیو های مختلف آن را با انوع کیفیت مشاهده کنید و به آن ها رای دهید. به عنوان تولید کننده ویدیو هم می‌توانید، ویدیو ها خود را از بازی های مختلف، در این سرویس منتشر کنید. در ادامه معرفی این اپلیکیشن با ما همراه باشید.

بعد از نصب مدال و ثبت‌نام در آن، می‌توانید به راحتی به همه ویدیو های این سرویس دسترسی داشته باشید. در این سرویس چندین بازی محبوب و پرطرفدار دارای صفحه های ویژه هستند که شما با وارد شدن و دنبال کردن این بازی، می‌توانید ویدیو های آن را مشاهده کنید. تا کنون بیش از ۳۰ بازی در این اپلیکیشن قرار گرفته‌اند که تعداد آن ها روز به روز بیشتر می‌شود. از مهم ترین بازی های موجود در سرویس می‌توان Rocket League، PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS، Overwatch، GTA V، Battlefield، Counter-Strike، FIFA 17، Hearthstone، Call of Duty، World of Warcraft، Star Wars: Battlefront، Dota 2 و For Honor را نام برد. در بخش حساب کاربری می‌توانید ویدیو های موردعلاقه خود و یا ویدیو های خوتان را از سایر شبکه های اجتماعی به این سرویس اضافه کنید. همچنین امکان آپلود فایل های شما در یک آپلودر جداگانه در این اپلیکیشن در دسترس است و تنها باید لینک فایل آپلود شده را وارد اپلیکیشن کنید. با استفاده از سرویس مدال دیگر نیست برای مشاهده ویدیو های گیمینگ برتر و محبوب، به همه شبکه های اجتماعی مرتبط سر بزنید، تنها کافی است بازی مورد علاقه خود را انتخاب کرده و همه ویدیو های آن را تماشا کنید. امکان منتقل کردن ویدیو های سایر شبکه های اشتراک گذاری، باعث شده که مدال آرشیو کامل‌تری از ویدیو های بازی های ویدیویی در خود داشته باشد. علاوه بر این کاربران بعد از مشاهده یک ویدیو می‌توانند به آن رای داده و ویدیو را در صفحه Trending این اپلیکیشن به نمایش درآورند. کلیپ های محبوبی که بیشترین تعداد رای را داشته باشند در صفحه نخست مدال قرار می‌گیرند و به این ترتیب شما، می‌توانید به مهم ترین و پرطرفدار ترین ویدیو های بازی ها دسترسی داشته باشید.

در قسمت Trending پرطرفدار ترین ویدیو های روز برای شما در همه دسته های بازی، لیست شده اند و شما با انتخاب آن ها می‌توانید با توجه به سرعت اینترنت خود، کیفیت موردنظر خود را انتخاب کنید. لازم به ذکر است که برای دسترسی به کیفیت Full HD 1080p شما باید یکی از دوستان خود را به این اپلیکیشن دعوت کنید. برای اینکه بتوانید به ویدیو های بازی های مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید می‌توانید از قسمت Communities بازی های مورد نظر خود را دنبال کنید. با دنبال کردن بازی های موردنظر در قسمت Subscriptions می‌توانید لیست آن ها را مشاهده کنید. در این قسمت برای هر بازی دو لیست ویدیو های جدید و ویدیو های برتر روز گذشته، قرار دارد که باعث شده راحت تر به ویدیو های هر بازی دسترسی داشته باشید.

از قسمت Account هم می‌توانید اطلاعاتی را که در هنگام ثبت‌نام وارد کرده بودید را ویرایش کنید و همچنین برای پروفایل خود یک بیوگرافی بنویسید. در این بخش علاوه بر ویرایش حساب کاربری، اطلاعاتی مانند، تعداد رای هایی که تا کنون داده‌اید و تعداد بازی هایی را که دنبال کرده‌اید را می‌توانید مشاهده بکنید. یکی دیگر بخش های قسمت Account، مربوط به ویدیو هایی است که شما آن ها را ستاره دار کرده‌اید. مهم ترین قسمت حساب کاربری هم مربوط به اشتراک گذاری ویدیو توسط شماست. در مدال شما می‌توانید ویدیو هایی را که در سایر شبکه اشتراک گذاری ویدیو مثل سرویس بازی های رایانه ای یوتیوب و توییچ، به اشتراک گذاشته اید را از طریق لینک آنها، وارد مدال کنید. همچنین امکان قرار دادن ویدیو از سایر شبکه های اجتماعی و اشتراک گذاری ویدیو مثل Instagram، Reddit و Imgur وجود دارد. علاوه بر این موارد ویدیو خود را هم به صورت مستقیم می‌توانید در یک سرویس آپلود کننده به صورت مجزا آپلود کرده و سپس لینک آن را وارد اپلیکیشن کنید.

در پایان باید گفت که اگر از بازی کردن خود ویدیو تهیه می‌کنید، مدال یکی از بهترین گزینه هایی است که می‌توانید، ویدیو خود را در آن منتشر کنید. بعد از اشتراک گذاری، دوستان خود را به این اپلیکیشن دعوت کنید و رای جمع کنید تا در صفحه Trending بیشتر دیده شوید. اگر هم از علاقه مندان بازی های ویدیویی هستید و قصد مشاهده کلیپ های انوع بازی را دارید، مدال تمامی نیاز های شما را برآورده می‌کند. در مدال می‌توانید بازی های موردنظر خود را دنبال کرده و بهترین کلیپ های مربوط به آن را با انواع کیفیت مشاهده کنید. همان طور که گفته شد مدال برای سیستم عامل اندروید در گوگل پلی و کافه بازار و همچنین برای سیستم عامل آی‌او‌اس در آیتونز به صورت رایگان در دسترس است. همچنین از بازی‌سازان ایرانی هم دعوت می‌شود، درخواستشان را برای اضافه شدن بازی به لیست بازی های مدال، به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.

منبع متن: gamefa