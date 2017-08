شایعه: بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series برای نینتندو سوییچ نیز عرضه خواهد شد

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت خرده‌فروشی آمازون، بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series برای کنسول نینتندو سوییچ در ماه اکتبر سال جاری میلادی منتشر خواهد شد. شخصیت شوالیه تاریکی/بتمن، سه‌شنبه هفته گذشته، سری بازی جدیدی از استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) دریافت کرد و ماه اکتبر نیز شاهد انتشار دیسک سیزن […]

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت خرده‌فروشی آمازون، بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series برای کنسول نینتندو سوییچ در ماه اکتبر سال جاری میلادی منتشر خواهد شد. شخصیت شوالیه تاریکی/بتمن، سه‌شنبه هفته گذشته، سری بازی جدیدی از استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) دریافت کرد و ماه اکتبر نیز شاهد انتشار دیسک سیزن پس (Season Pass) آن خواهیم بود که احتمالاً برای جدیدترین کنسول شرکت نینتندو نیز عرضه گردد.

به تازگی، خرده‌فروشی آمازون، بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series را جهت عرضه بر روی کنسول نینتندو سوییچ در تاریخ سه‌شنبه ۹ آبان ماه (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی) در وب‌سایت خود برای پیش‌خرید در دسترس قرار داده است. نسخه فیزیکی این بازی، اوایل ماه ذکر شده و در روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ماه (۳ اکتبر) برای کنسول‌های پلی‌اسیتشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که آمازون تنها فروشگاهی نیست که بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series را جهت عرضه بر روی کنسول نینتندو سوییچ در وب‌سایت خود فهرست کرده است. پیش از این، خرده‌فروشی‌هایی نظیر گیم‌اسپات و گیم‌فلای نیز خبر از عرضه این بازی برای کنسول موفق نینتندو داده بودند. این فهرست‌های متعدد، مهر تائیدی بر این گمان هستند که شرکت تل‌تیل گیمز تصمیم دارد تا بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series را برای کنسول نینتندو سوییچ نیز عرضه کند و در دسترس علاقه‌مندان خود بر روی این سخت‌افزار ترکیبی (خانگی/دستی) قرار دهد.

دیگر بازی این شرکت یعنی Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure نیز قرار است که به کنسول نینتندو سوییچ راه یابد، بنابراین عرضه Batman: The Enemy Within – The Telltale Series برای کنسول مورد بحث، امری ممکن محسوب می‌شود.

در حال حاضر، نخستین قسمت از سری بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و سیستم‌عامل مک در دسترس قرار دارد. علاوه بر این، استودیوی تل‌تیل گیمز برنامه دارد تا این بازی را برای تلفن‌های هوشمند مبتنی بر سیستم‌عامل‌های آندروید و iOS نیز در ماه اکتبر سال جاری منتشر سازد. از این نشانی می‌توانید تریلر زمان عرضه این بازی را تماشا کنید.

منبع متن: gamefa