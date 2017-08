یوسویوکی اودا (Yasuyuki Oda)، کارگردان بازی The King of Fighters XIV، در گفتگوی خود با بخش آمریکای لاتین وب‌سایت IGN، رسماً تائید کرد که استودیوی SNK، توسعه‌دهنده بازی‌های ویدئویی، بر روی چندین عنوان مبارزه‌ای کار می‌کند. اودا در اواخر مصاحبه خود اظهار داشت: ما در حال توسعه چندین بازی در سبک مبارزه‌ای هستیم که هنوز […]

یوسویوکی اودا (Yasuyuki Oda)، کارگردان بازی The King of Fighters XIV، در گفتگوی خود با بخش آمریکای لاتین وب‌سایت IGN، رسماً تائید کرد که استودیوی SNK، توسعه‌دهنده بازی‌های ویدئویی، بر روی چندین عنوان مبارزه‌ای کار می‌کند.

اودا در اواخر مصاحبه خود اظهار داشت:

ما در حال توسعه چندین بازی در سبک مبارزه‌ای هستیم که هنوز نمی‌توانیم آن‌ها را معرفی کنیم، اما مایلیم که شما در این خصوص برای کسب اطلاعات بیشتر منتظر بمانید.

این توسعه‌دهنده به طور عمده به منظور توسعه نسخه‌های مختلف از سری بازی‌های The King of Fighters شناخته شده است. از جمله دیگر عناوین آن‌ها می‌توان به بازی‌هایی نظیر The Last Blade، Fatal Fury، Samurai Showdown و همچنین سری بازی‌های Metal Slug اشاره کرد.

هنوز هیچ گونه جزئیاتی در رابطه با پروژه‌هایی که توسط شرکت SNK در حال ساخت قرار دارند، در دست نیست. اینطور که پیداست، قرار نیست که به این زودی‌ها از این بازی‌ها رونمایی به عمل آید.

در ابتدا ماه آگوست میلادی شاهد انتشار سه قسمت از سری انیمیشنی The King of Fighters: Destiny بودیم. این انیمیشن اقتباسی از سری بازی‌هایی با همین نام است که به منظور معرفی هر چه بیشتر بازی موبایل The King of Fighters: World منتشر شده‌ است.

بازی The King of Fighters XIV، اواخر سال گذشته میلادی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد و اوایل ماه ژودن میلادی نیز شاهد عرضه آن برای رایانه‌های شخصی بودیم.

منبع متن: gamefa