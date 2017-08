امشب در کنفرانس خبری مایکروسافت در مراسم Gamescom 2017 شاهد نمایش و رونمایی از پروژه‌های زیادی خواهیم بود، که در این بخش قصد داریم تعدادی از این برنامه‌ها را با هم بررسی کنیم. در واقع ما در مراسم امشب، احتمالاً شاهد اعلام برنامه‌های پیش‌روی مایکروسافت در فصل‌های پاییز و زمستان و عناوینی که در این […]

امشب در کنفرانس خبری مایکروسافت در مراسم Gamescom 2017 شاهد نمایش و رونمایی از پروژه‌های زیادی خواهیم بود، که در این بخش قصد داریم تعدادی از این برنامه‌ها را با هم بررسی کنیم. در واقع ما در مراسم امشب، احتمالاً شاهد اعلام برنامه‌های پیش‌روی مایکروسافت در فصل‌های پاییز و زمستان و عناوینی که در این فصل‌ها آماده دارند، خواهیم بود. همچنین انتظار می‌رود که بخش‌هایی از پروژه‌ها و برنامه‌های کلی این شرکت برای سال ۲۰۱۸ نیز رونمایی شوند. در ادامه با ما باشید.

اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه به عملکرد امسال مایکروسافت، تا اینجای سال داشته باشیم، می‌بینیم که امسال سال زیاد دلچسبی برای طرفداران ایکس‌باکس وان نبوده است. خصوصاً این روز‌ها با شدت گرفتن بحث‌ها و جدل‌ها میان دو پلتفرم اصلی بازار یعنی ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴، طرفداران ایکس‌باکس نیز می‌خواهند کمی عناوین انحصاری خود را به رخ طرفداران کنسول رقیب بکشند تا در این رقابت از طرف مقابل عقب نمانند. اما اگر نگاهی دقیق به سال ۲۰۱۷ داشته باشیم، می‌بینیم که سال ۲۰۱۷ ضعیف‌ترین سال برای آی‌پی‌های شرکت مایکروسافت بوده است. در گذشته اسامی بزرگی مانند Halo Wars 2 را در بین عناوین ایکس‌باکس می‌دیدیم اما امسال ظاهراً فقط شاهد یک نام بزرگ یعنی Forza Motorsport 7 که در تاریخ سوم اکتبر عرضه خواهد شد، هستیم. البته Cuphead نیز یکی دیگر از عناوین انحصاری ایکس‌باکس وان است که در تاریخ ۲۹ام سپتامبر عرضه خواهد شد. بعد از آن نیز شاهد عرضه PlayerUnknown’s Battlegrounds خواهیم بود که در Gamescom امسال به نمایش در خواهد آمد.

به هر روی تا شروع سال ۲۰۱۸ چیزی باقی نمانده است. اگر مایکروسافت قصد انجام کاری را دارد، Gamescom 2017 بهترین زمان برای آن است. همچنین می‌دانیم که امشب ایکس‌باکس وان ایکس هم در این مراسم حضور خواهد داشت و ما شاهد ارائه اخبار هیجان‌انگیزی از آن خواهیم بود. با در نظر داشتن زمانی که مایکروسافت در اختیار دارد، احتمالاً طرفداران می‌توانند در این مراسم، کنسول‌های روز نخست ایکس‌باکس وان ایکس که با نام Project Scorpio Edition شناخته می‌شوند را پیش‌خرید کنند و به تجربه نسخه اولیه آن بپردازند. به احتمال زیاد تمرکز اصلی مایکروسافت در این رویداد، برروی وضوح تصویر ۴K و بازی‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، خواهد بود.

طبق آخرین اخباری که از مایکروسافت به دست رسیده، ما در این مراسم شاهد تریلر‌های جدیدی از گیم‌پلی عناوینی مانند Middle-Earth: Shadow of War و Forza Motorsport 7 خواهیم بود. در واقع انتظار می‌رود که امشب، شاهد نمایشی از بخش تک‌نفره و کمپین عنوان Forza Motorsport 7، به همراه جزئیاتی از این دست باشیم. به هر حال سری بازی‌های Forza همواره توانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند و به خوبی مورد استقبال طرفداران قرار گرفته‌اند، این بار نیز نسخه جدید این بازی، پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد و عدم موفقیت آن غیرممکن به نظر می‌رسد. همچنین عنوان Gears of War 4 که در سال گذشته برای ایکس‌باکس وان عرضه شده بود، احتمالاً در این مراسم حضور خواهد داشت و مایکروسافت نسخه ایکس‌باکس وان ایکس آن را با بهبود‌های بصری و گرافیکی، معرفی خواهد کرد. این‌ها موارد قابل قبولی هستند که احتمالاً مایکروسافت برای مراسم امشب آماده کرده است. با وجود این که ممکن است زیاد عالی به نظر نرسند، اما قابل قبول هستند.

مدت زمان زیادی است که خبری از پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس نیست و آخرین خبری که از این ویژگی منتشر شد، به ماه ژوئن برمی‌گردد. بدین منظور، انتظار می‌رود که مایکروسافت امشب در Gamescom 2017 اطلاعات بیشتری از پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس داشته باشد و مشخص کند که چه بازی‌هایی از این قابلیت پشتیبانی خواهند کرد. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، امسال بدترین سال کاری مایکروسافت از لحاظ ارائه عناوین انحصاری در بخش ایکس‌باکس بوده است و به نظر می‌رسد در فصل‌های پاییز و زمستان نیز این رویه دنبال شود و تغییر زیادی در آن به چشم نخورد.

همه ما طبیعتاً می‌خواهیم که در این کنفرانس از بازی‌هایی نظیر Sea of Thieves, Crackdown 3 و یا State of Decay 2 اطلاعات جدیدی به دست آوریم. همه ما نیاز به نمایش و ارائه اطلاعات بیشتری از این بازی‌ها داریم، تا بتوانیم مدت زمان باقی مانده تا زمان انتشار آن‌ها را تحمل کنیم. هر سه بازی ذکر شده در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهند شد بنابراین لازم است تا از آن‌ها اطلاعاتی در دست داشته باشیم و به شناخت بیشتری از آن‌ها برسیم. نمایشی از نبرد‌های Sea of Thieves قطعاً می‌تواند امیدوارد کننده باشد اما این موضوع زیاد برایمان تازگی ندارد؛ پس بهتر است سازندگان این بازی نمایشی از چگونگی درگیری‌ها و مبارزات بین بازی‌بازان ارائه کنند.

State of Decay 2 نیز می‌تواند تغییراتی که از نسخه قبل تا به حال در این بازی به وجود آمده را به نمایش بگذارد. به طور قطع، موضوع این بازی جدی‌تر شده و ما شاهد تغییرات زیادی در ساختار این بازی خواهیم بود. به هر حال دنیای بازی‌های جهان آزاد در سال‌های اخیر، تغییرات زیادی داشته است.

اما به سراغ Crackdown 3 می‌رویم. مشخص نیست که مایکروسافت در این مراسم برای بالابردن شور و هیجان طرفداران نسبت به این بازی، چه چیزی در نظر دارد. به عبارت دیگر پس از تأخیر طولانی که به این بازی وارد شد، مشخص نیست که مایکروسافت چگونه می‌خواهد آن را جبران کند و طرفداران را همچنان برای آن مشتاق نگه دارد. شاید زمان نشان دادن بخش چند نفره این بازی با ویژگی‌های منحصر به فرد و عالی، فرا رسیده است. این شاید تنها انگیزه طرفداران برای صبر کردن باشد.

به طور کلی به نظر نمی‌رسد که مایکروسافت این کنفرانس را مانند E3 2017 پرقدرت و قوی اجرا کند. از مایکروسافت انتظار می‌رود که بازی‌هایی نظیر The Darwin Project, Ashen, Black Desert Online, Deep Rock Galactic, The Last Night و همینطور بازی‌های دیگر، اگر روی استیج نمایش داده نمی‌شوند، حداقل در طول این مراسم حضور داشته باشند تا طرفداران بیشتر با آن‌ها آشنا شوند. مایکروسافت باید کاری انجام دهد که طرفداران آن، نام ایکس‌باکس را همیشه به خاطر داشته باشند و از آن به خوبی یاد کنند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که این افراد بتوانند در جدال با حریفان نسل هشتمی خود، حرفی برای گفتن داشته باشند و دست خالی به میدان نروند. موضوع بازی‌های انحصاری ژاپنی نیز می‌توانست تا حد زیادی به بازگشت ایکس‌باکس وان به عرصه رقابت کمک کند، اما پس از کنسل شدن Scalebound، این امید هم از بین رفت تا امسال یکی از بدترین سال‌های ایکس‌باکس از لحاظ ارائه بازی‌های انحصاری باشد.

تصور این‌ که مایکروسافت چگونه می‌خواهد از این شرایط نجات پیدا کند بسیار سخت است، اما کاری است که به هر حال برای باقی ماندن در بازار و عرصه رقابت، باید از سوی این شرکت انجام شود. این که کنسول جدید این شرکت می‌تواند بازی‌ها را با وضوح تصویر ۴K اجرا کند، بسیار هیجان‌انگیز است اما این موضوع به تنهایی برای بازگشت ایکس‌باکس به رقابت، کافی نیست. زیرا که این کنسول کار اصلی را با بازی‌هایش انجام خواهد داد و تا زمانی که عناوین مهیج و دلچسب طرفداران، منتشر نشوند، این ویژگی عملاً به کار نخواهد آمد. طبق چیزی که خود مایکروسافت اعلام کرده، کنسول جدید این شرکت یعنی ایکس‌باکس وان ایکس، برای افراد خاص طراحی و ساخته شده است. این پیام با وجود این که کمی گیج‌کننده به نظر می‌رسد، اما به وضوح نشان می‌دهد که مایکروسافت با ارائه بازی‌هایش با کیفیت ۴K، به دنبال تغییر شرایط فعلی خود است.

تمام این موارد مثبت و منفی در نهایت امشب در مراسم Gamescom خودشان را نشان خواهند داد. مایکروسافت می‌تواند امشب به ارائه تریلری از عنوان Anthem از ساخته‌های بایور (Bioware) بپردازد و نشان دهد که این بازی برروی ایکس‌باکس وان ایکس، تا چه حد زیبا به نظر خواهد رسید. همچنین ما امشب می‌توانیم شاهد معرفی محتویات جدیدی برای Halo 5: Guardians باشیم و یا حتی اگر شانس ما با یار باشد، شاهد معرفی نسخه جدیدی از سری Halo باشیم. به طور کلی به نظر می‌رسد که مایکروسافت امشب سورپرایز‌های بزرگی برایمان نخواهد داشت و به ارائه جزئیات برای چند بازی انحصاری کوچک برای امسال، بسنده کند. انتظار می‌رود این بازی‌های انحصاری از ویژگی‌های منحصر به فرد ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی کنند.

کنفرانس خبری مایکروسافت طی مراسم Gamescom 2017، امشب از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه اغاز خواهد شد و شما می‌توانید به محض شروع مراسم، اخبار آن را از گیمفا دنبال کنید. نظر شما در مورد کنفرانس خبری امشب مایکروسافت در Gamescom 2017 چیست؟ دوست دارید چه چیز‌هایی در این مراسم ببینید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa