احتمال رونمایی رسمی از Shadow of the Tomb Raider در گیمزکام ۲۰۱۷

حساب رسمی اینستاگرام Tomb Raider، ظاهراً به رونمایی نسخه‌ی جدید آن یعنی Shadow of the Tomb Raider تا چند وقت دیگر و شاید در رویداد گیمزکام اشاره دارد.

نسخه‌ی جدید Tomb Raider که با نام Shadow of the Tomb Raider شناخته می‌شود، برای اولین بار در سال گذشته و توسط یکی از کاربران ردیت لو رفته بود و با اینکه بسیار منتظر معرفی آن در E3 2017 بودیم، اما اسکوئر انیکس این کار را به اواخر سال جاری میلادی موکول کرد.

به‌تازگی‌، حساب رسمی اینستاگرام Tomb Raider پست جدیدی را منتشر کرده که لارا کرافت را در حال “نگاه کردن به اتفاقات بعدی” به نمایش می‌گذارد:

نسخه‌ی قبلی این سری یعنی Rise of the Tomb Raider هم در گیمزکام ۲۰۱۵ و طی کنفرانس مایکروسافت معرفی شده بود و این موضوع در کنار پست بالا، احتمال رونمایی از نسخه‌ی جدید در گیمزکام ۲۰۱۷ را افزایش می‌دهد. طبق گزارشات نیز Shadow of the Tomb Raider در اوایل سال ۲۰۱۸ عرضه می‌شود و با توجه اینکه تنها چند ماه به پایان ۲۰۱۷ مانده، باز هم احتمال این کار بالا می‌رود.

با این حال، هیچ چیزی قطعی نیست و تنها می‌توان تا گیمزکام و اولین کنفرانسش که توسط مایکروسافت در ۲۳:۳۰ امشب برگزار می‌شود، صبر نمود.

منبع متن: gamefa