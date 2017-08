استدیو Rare در جریان کنفرانس خبری مایکروسافت در Gamescome اطلاعات جدیدی را پیرامون بازی در دست ساختشان یعنی Sea of Thieves در اختیار بازیکنان قرار داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، مهم‌ترین خبر به نوعی این بود که تیم سازنده بالاخره تایید کرد که این بازی از قابلیت Cross-Play بین دو نسخه PC و Xbox One پشتیبانی می‌کند و به این ترتیب بازیکنان هر دو پلتفرم می‌توانند در کنار و یا در مقابل همدیگر به رقابت بپردازند.

علاوه بر این، Sea of Thieves در لیست 100 عنوانی که برای XBOX ONE X بهبود خواهند یافت، حضور دارد. بنابراین باید مطمئن بود که بازی بر روی کنسول Xbox one بر روی رزولوشن 4K و 60 فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. نسخه PC نیز از رزولوشن با نسبت تصویر 21:9، میزان رفرش تا 144 هرتز و فریم نامحدود بهره می‌برد که خبر خوبی می‌تواند باشد.

Sea of Thieves اولین بار در سال 2015 معرفی و در طول این مدت بارها و بارها با تاخیر مواجه شد. با این حال همچنان امید زیادی به درخشش بازی در زمان انتشار وجود دارد. اخیرا در مصاحبه‌ای که «جو نیت» (Joe Neate)، تهیه‌کننده در استدیوی Rare، با Metro GameCentral داشت، از اعتقاد راسخ خود به پروژه و این که به چه مسیری بعد از انتشار می‌تواند برود سخن گفت:

«بهترین چیزی است که تا به حال انجام داده‌ایم. ۱۸ سال است که در این صنعت مشغول به فعالیت هستم و این بهترین فرصتی است که تا به حال داشته‌ام. به این بازی بسیار ایمان دارم. این بازی و محدوده‌ای که ما می‌توانیم آن را گسترش دهیم، چیزهایی که می‌توانیم به آن اضافه کنیم و موارد متفاوتی که بازیکنان می‌توانند انجام دهند، راه‌های متفاوتی که می‌توانند آن را بازی کنند و داستان‌های متفاوتی که خواهند داشت، همگی شگفت‌انگیز هستند.»

همچنین در جریان لایو‌استریم مایکروسافت استدیو Rare اسکرین‌شات‌های جدیدی از بازی خودشان یعنی Sea of Thieves منتشر کردند.

تنها ۶ عکس وجود دارد اما بسیار جالب به نظر می‌رسند و جزئیات زیادی را نشان می‌دهند. شما می‌توانید در زیر اسکرین‌شات‌ها را مشاهده کنید. Sea of thieves در اوایل ۲۰۱۸ برای Xbox One ، Xbox One X و PC منتشر می‌شود.

