تاریخ انتشار اپیزود سوم Guardians of the Galaxy: The Telltale Series مشخص شد + تریلر روز عرضه

ماه گذشته، استدیو Telltale در جریان مراسم کامیک کان اعلام کرد که اپیزود سوم بازی Guardians of the Galaxy: The Telltale Series در ماه اگوست منتشر می‌شود. سرانجام امروز همراه با منتشر شدن تریلری هیجان‌انگیز، تاریخ انتشار بازی نیز مشخص شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gameinformer، این اپیزود "More Than A Feeling" نام‌گذاری شده است که در واقع به یکی از آهنگ‌های گروه راک Boston که در سال 1976 منتشر شد، اشاره دارد. در این تریلر شاهد چند درگیری شدید علی‌الخصوص بین دو شخصیت Gamora و Nebula هستیم. طبق سنت همیشگی بازی‌های Telltale، در طول روند بازی قرار است با چند تصمیم سیاه و سفید مواجه شوید که بدون شک مسیر داستان را از سویی به سوی دیگر منحرف می‌کنند.

More Than A Feeling در روز سه‌شنبه 22 آگوست (31 مرداد) برای پلتفرم‌های PC، PS4، XBOX ONE و دستگاه‌های مبتنی بر آندروید و یا ios منتشر می‌شود. از صداگذاران مشهور این بازی می‌توان به نولان نورث، امیلی اُبرایان، اسکات پورتر و آدام هرینگتون نام برد.





در ادامه می‌توانید تریلر این بازی را تماشا کنید:





