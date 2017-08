بازی Wolfenstein 2: The New Colossus از عناوین سرویس Xbox Play Anywhere خواهد بود

سرویس Xbox Play Anywhere که در یک نگاه کلی از شعار "یکی بخر، دو تا ببر" پیروی می‌کند، حالا بازی موردانتظار Wolfenstein 2: The New Colossus را نیز در جمع خود می‌بیند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pcgamesn، این خبر پیش از آن‌که در مراسم Gamescom 2017 مطرح شود توسط وب‌سایت MSPoweruser تایید شد. با رفتن به این صفحه می‌توانید نسخه دوم سری Wolfenstein را در بین عناوینی که از قابلیت Xbox Play Anywhere پشتیبانی می‌کنند ببینید. این سرویس مخصوصا برای کسانی که از هر دو پلتفرم PC و Xbox One استفاده می‌کنند مزیت فوق‌العاده‌ای است چراکه با خرید نسخه یکی از پلتفرم‌ها، با حفظ تمامی سیوها می‌توانند بر روی پلتفرم دیگر نیز به بازی بپردازند.

Wolfenstein 2: The New Colossus اواخر خردادماه و در جریان کنفرانس بتسدا در E3 2017 معرفی شد و قرار است خشن تر و خونین تر از نسخه های پیشین باشد. هیجان‌انگیزترین قسمت کار اینجاست که با وجود خشونت بالا، بازی را می‌توان به سبک‌ها و روش‌های مختلفی تجربه کرد. کارکنان سونی در این‌باره می‌گویند:

"بیایید Wolfenstein II: The New Colossus را بازی کنیم. در نمایش امروز، ما سبک‌های گسترده بازی کردن این عنوان را نشان می‌دهیم؛ از مخفی‌کاری گرفته تا اکشن و تیراندازی. جدیدترین بازی استودیوی MachineGames فرصت زیادی را برای بازیکنان فراهم می‌آورد تا خون‌ریزی به پا کنند. این استودیو همیشه با به نمایش گذاشتن تصویری واقعا تکان‌دهنده از ایالات متحده اشغال شده و وحشت درون آن، توانایی روایت داستانی خود را قوی‌تر می‌سازد."

اخیرا نمایشی از گیم‌پلی بازی منتشر شد که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید:

در پایان لازم به ذکر است که عنوان Wolfenstein II: The New Colossus در تاریخ 27 اکتبر (5 آبان) برروی کنسول های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame