به گرمی تابستان خدمت شما همراهان همیشگی گیمفا سلام می کنیم. باز هم با معرفی بازی های ماه آینده در خدمت شماییم تا بتوانید شناختی کلی از بازی هایی که در راه اند داشته باشید و برنامه ی بازی کردنتان را بر اساس آن ها منظم کنید. در ماه قبل عناوین عالی و با کیفیتی عرضه شدند و بازار بازی های ویدئویی داغ تر شد. در این ماه نیز بازی های بزرگ و مورد انتظاری عرضه خواهند شد. اما به نسبت مهر ماه، این ماه صرفا آرامش پیش از طوفان محسوب می شود. بازی های شهریور را بازی کنید و برای مهر و ابان آماده باشید. موجی جدید از بازی های فوق العاده در راه اند تا ۲۰۱۷ را با خاطراتی خوش به پایان ببرید. این شما و این بازی های شهریور ماه ۹۶٫

۲۵ آگوست – ۳ شهریور

Madden NFL 18

PS4 – XOne

آخرین نسخه از شناخته شده ترین سری بازی مبنی بر مسابقات NFL که به نام بازیکن افسانه ای، John Madden مزین شده است، در این ماه راهی بازار خواهد شد. Madden NFL 18 با مدد موتور فراستبایت، اکنون به واقع گرایانه ترین کیفیت خود رسیده و توانسته در زمینه‌ی گرافیک چشم‌ها را خیره کند. بازی استادیوم‌های بزرگ تر و جدید تری را به نمایش گذاشته و همچنین مودهای متعددی را در اختیار بازیبازان قرار می دهد. این حالات مختلف هم موارد جدیدی را شامل شده و هم مود‌های مورد علاقه ی بازیبازان را بار دیگر ارائه می‌کند. سازندگان بازی با تاکید گفته اند که این شماره از Madden چیزی است که «تابحال در عمرتان ندیده‌اید.»

۲۹ آگوست – ۷ شهریور

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Ninendo Switch

یکی از مهم ترین بازی های انحصاری کنسول جدید نینتندو این ماه راهی بازار خواهد شد. Mario + Rabbids: Kingdom Battle محصول همکاری نینتندو با کمپانی یوبی سافت است. کمپانی ای که با وجود این که چندان خوش نام نیست، اما همواره یکی از صفات خوبش پشتیبانی از نینتندو بوده است. در این بازی قرار است هر یک از کمپانی ها، یکی از برند های بسیار محبوب خود را رو کنند و با ترکیب آن ها در یک بازی ویدئویی، دنیایی از لحظات شاد و جذاب خلق کنند. ماریو و خرگوش های احمق یوبی سافت اکنون با یکدیگر متحد شده اند تا جلوی نیرو های شیطانی ای که قصد نابود کردن امپراطوری قارچی را دارند، بایستند. بازی مبارزاتی نوبتی داشته و در گیم پلی استراتژی های مختلفی را پیاده سازی کرده. البته بهترین ویژگی بازی، همانطور که از تریلر ها و تصاویر فریاد می زند، اتمسفر و فضای بی نظیر آن است که قرار است بازیبازان را تا مدت ها بخنداند. اگر صاحب کنسول نینتندو سویچ هستید، این بازی زیبا را از دست ندهید.

ARK: Survival Evolved

PC – PS4 – XOne

بالاخره قرار است این بازی مورد انتظار نیز از حالت Early Access خارج شده و به صورت رسمی به جهانیان عرضه شود. در این بازی که می توان آن را در ژانر MMORPG قرار داد، شما در نقش شخصیت مورد نظر خود در جزیره ای عجیب و غریب به هوش آمده و باید صرفا «زنده بمانید». نخست باید به دنبال چیزی بگردید تا با آن بدن خود را بپوشانید. سپس نوبت پیدا کردن خوراکی است. اندک اندک با پیشرفت در بازی و یافتن منابع مختلف می توانید برای خود سرپناهی درست کرده و از شر خطرات موجود در امان بمانید. قابلیت جست و جو، کرفت کردن و سایر چیز هایی که در بازی های نقش آفرینی در اختیار بازیباز قرار داده می شوند، در این بازی نیز به چشم می خورند. با پیشرفت های بیشتر شخصیت شما مهارت های جدید تری می آموزد و حتی یاد میگیرید دایناسور های موجود در دنیای بازی را رام کرده و سوارشان شوید! البته سورپرایز اصلی بازی آنجاست که بدانید هزاران بازیباز دیگر نیز در این دنیای پهناور حضور دارند و می توانید از حضورشان استفاده کنید. می توانید با آن ها دوستی کرده و کمکشان کنید، یا این که به قبیله هایشان یورش برده و منابعشان را غارت کنید. انتخاب با خود شماست! ARK: Survival Evolved یکی از بازی های بسیار مورد انتظار است که هم اکنون نیز تعداد بسیار زیادی بازیباز، مشغول تجربه ی آن هستند. اگر اهل بازی های آنلاین مخصوصا در ژانر نقش آفرینی هستید، این کنار این بازی به سادگی عبور نکنید.

Absolver

PC – PS4

Absolver یکی از آثاری است که سال ها است انتظار آن را می کشیم. تمرکز اصلی بازی بر روی مبارزات سوم شخص به صورت چند نفره است. از مهمترین بازی هایی که توانسته اند مبارزات بی نقص مالتی پلیر را در دنیای سوم شخص و با سلاح های نزدیک زن پیاده سازی کنند می توان ساخته های هیدتاکا میازاکی و البته بازی For Honor را نام برد. Absolver نیز توانسته به موفقیت هایی در این زمینه دست پیدا کند. مبارزات بازی گاه میان دو بازیباز جریان داشته و گاه میان بازیباز و هوش مصنوعی انجام می شوند. حرکاتی که در بازی قابل اجرا هستند از طریق کارت های مخصوصی به دست می آیند که به طور کلی سبک مبارزه ی شما را دستخوش تغییرات مختلف می کنند. با پیشرفت در طول بازی، شما می توانید کارت های مختلف به دست آورید، مهارت های مختلف بیاموزید و آیتم های مختلفی کسب کنید. کسانی که تا کنون موفق به تجربه ی بازی شده اند آن را «ترکیبی از استریت فایتر و سری دارک سولز» توصیف کرده اند. این بازی با چهارمین نگارش از موتور گرافیکی آنریل توسعه داده می شود و برای کامپیوتر های شخصی و کنسول پلی استیشن ۴ در دسترس قرار خواهد گرفت.

۳۱ آگوست – ۹ شهریور

Life is Strange: Before the Storm – Episode 1

PS4 – PC – XOne

اگر شما هم مانند این نگارنده، از دلدادگان بازی Life is Strange بوده باشید بی شک این ماه شدیدا منتظر اولین اپیزود از فصل جدید این بازی هستید. Before the Storm قرار است پیش درآمدی بر بازی اصلی باشد و خبر خوب این است که شخصیت اصلی این بار کلویی دوست داشتنی است. دختری که به عقیده ی برخی از شخصیت اصلی یعنی Max نیز پرداخت بهتری داشت. در بازه ی زمانی این بازی مکس هنوز به شهر نیامده و کلویی ماجرا های خود با دوست سابقش یعنی ریچل را به نمایش می گذارد. بازی همچنان به سبک عنوان اصلی روایتش را جلو می برد با این تفاوت که کلویی از قدرت های عجیب و غریب مکس برخوردار نیست و نمی توانید زمان را به عقب برگردانید. در نتیجه انتخاب های بازی اندکی حساس تر خواهند شد. اولین اپیزود از این پیش در آمد شهریور امسال به بازار ها خواهد آمد و طرفداران این سری می توانند بار دیگر وارد دنیای LIS شوند.

۵ سپتامبر – ۱۴ شهریور

Knack 2

PS4

خبر خوب برای کسانی که از اولین شماره ی بازی Knack لذت برده اند اسن است که این انحصاری محبوب کنسول پلی استیشن ۴ به زودی نسخه ی دوم خود را تقدیم بازیبازان می کند. در Knack 2 علاوه بر ویژگی های لذت بخش عنوان قبلی می توانید مواردی از قبیل حرکات جدید، بخش کو آپ و همکاری ارتقا یافته، محیط های پویا و پر جنب و جوش و مبارزات سراسر لذت را با یک Knack غول پیکر تجربه کنید. اگر دوست دارید کنترل یک تانک یا یک رباط را بر عهده گرفته و مهارت های جدیدتان را بر روی یکی از دوستان نگون بختتان تست کنید، Knack 2 را از دست ندهید.

۶ سپتامبر – پانزده شهریور

Destiny 2

PC – PS4 – XOne

بانجی با Destiny نتوانست آن حماسه ای که با سری بازی هیلو به کرد را مجددا تکرار کند. اما این بازی روز به روز بهتر و بهتر شد و با دریافت محتویات جدید به یکی از پر بازیکن ترین MMO های دوران بدل گشت. هم اکنون این استودیو نسخه ی دوم آن را تدارک دیده تا علاوه بر جبران اشتباهاتش در عنوان قبلی، تجربه ی شوتر چند نفره را وارد دورانی نو کرده و استاندارد های جدیدی خلق کند. داستان بازی ماجرای سقوط آخرین شهر انسان ها را روایت می کند. آخرین شهری که انسان ها می توانستند در آن احساس آرامش کنند نیز توسط دشمنی جدید و قدرتمند و ارتش نیرومندش سقوط می کند. ارتشی که با نام Red Logion شناخته می شود. شما باید قهرمانان خود را که با نام Guardians شناخته می شوند، تجهیز کرده و به جنگ با شیطان جدید بفرستید. در این بازی در کنار دیگر بازیبازان وظیفه دارید چیزی که به شما تعلق داشته را پس بگیرید و از انسانیت دفاع کنید. خبر خوب دیگر این است که این بازی برای پلتفرم رایانه های شخصی نیز منتشر خواهد شد. البته با تاخیری قابل توجه. اکنون که بازی برای همه ی پلتفرم ها در دسترس قرار گرفته بهانه ای برای تجربه نکردن آن باقی نمانده. Destiny 2 یکی از بهترین شوتر های چند نفره ی سال است و از دست دادنش پشیمانتان خواهد کرد.

۱۲ سپتامبر – ۲۱ شهریور

Pro Evolution Soccer 2018

PC – XOne – X360 – PS4 – PS3

آخرین نسخه از سری Pro Evoloution Soccer یا همان PES در این ماه راهی بازار خواهد شد. این سری بازی که بر محوریت ورزش محبوب فوتبال جریان دارد، در آخرین نسخه اش موارد جدیدی را افزوده است. در نسخه ی جدید سیستمی تحت نام Real Touch + به بازی اضافه شده است که بازیبازان می توانند با توجه به پارامتر هایی چون ارتفاع و سرعت توپ، از طریق آن پاس های خود را با اعضای مختلف بدن، من جمله سر، سینه و یا پا ها کنترل کنند. همچنین بازی از تکنولوژی های جدیدی استفاده می کند که امکان شبیه سازی دقیق ورزشگاه ها، تماشاگران و چمن ورزشگاه را فراهم می کند. این بازی بیست و یکم شهریور برای تمام پلتفرم های ممکن عرضه خواهد شد.

۱۹ سپتامبر – ۲۸ شهریور

Marvel vs. Capcom: Infinite

PC – PS4 – XOne

MvsC یکی از سری بازی های مبارزه ای بسیار محبوبی است که در سال های گذشته فراموش شده بود. پس از نسخه ی سوم دیگر خبری از این بازی نشد تا این که چندی پیش در جریان رویداد PSX نسخه ی جدیدی از این بازی با نام Infinite رونمایی شد. در این نسخه نیز قرار است قهرمانان دنیای کمیک های ابرقهرمانان مارول با دنیاتی قهرمانان و شخصیت های کپکام مخلوط شوند و عنوانی مبارزه ای خلق کنند. از جمله شخصیت هایی که در این نسخه حضور دارند میتوان به Black Panther، کاپتان امریکا، هالک، دکتر استرینج، آیرون من و ثور از مارول و به مگامن، چان لی، ریو، کریس ردفیلد و دانته از کپکام اشاره کرد.

۲۲ سپتامبر – ۳۱ شهریور

Project Cars 2

PC – PS4 – XOne

Project Cars توانست با نسخه ی اول خود به یکی از مهمترین عناوین شبیه ساز مسبقات اتومبیل رانی تبدیل شود. با احترام به عناوینی مانند درایوکلاب و Gran Turismo، شکی نیست که «فورتزا» در حال حاضر بر این ژانر حکومت می کند. در حالی هفتمین شماره از سری Forza Motorsport در حال آماده شدن است، عنوانی مانند Project Cars 2 در شرایط دشواری است. البته این بازی ثابت کرده که موارد بسیاری می تواند بی رقیب ظاهر شود و به خوبی با سری های بزرگ و با سابقه رقابت کند. باید دید استودیوی «تقریبا دیوانه!» (Slightly Mad) می تواند با این بازی سهم قابل توجی از بازار را از چنگ رقبای خود در آورد یا خیر. بازی جدید ۱۸۰ اتومبیل را در اختیار بازیباز قرار می دهد که رقم قابل توجهی است. همچنین آن ها با ۳۵ برند بزرگ دنیای اتوئمبیل قرار داد بسته اند تا محصولاتشان را در بازی استفاده کنند. بازی در دو بخش آنلاین و آفلاین قابل انجام است و مثل همیشه مود های مختلفی در اختیار بازیباز قرار دارند تا هر کس هر طور خواست بازی خود را پیش ببرد. در بخش گرافیک نمایش های بازی به شدت دیدنی هستند. جزئیاتی که در طراحی هر یک از اتومبیل ها به کار رفته واقعا بی نظیر است و قدرت تیم فنی بازی را به نمایش می گذارد. البته برای مقایسه ی گرافیک این بازی با فورتزا هنوز زمان لازم است. این بازی در شهریور ماه برای پلتفرم های PC، PS4 و X1 منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa